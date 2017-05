Scaffolding sa building nahugno, 3 naangol

Nahugno. Makita sa kilid sa kinaibabwan sa edipisyo sa Lite Shipping nga padayong gitukod sa may MJ Cuenco Ave., Cebu City nga nahugno. Ang pagkaghugno sa scaffolding sa ikapitong andana sa building (sukip nga hulagway) niangol og tulo ka mga tawo.Trabaho ipasuspenso sa City Hall ug Department of Labor and Employent (DOLE) tungod sa hitabo. (Alan Tangcawan)

“MILAYAT ko unya naka-syagit ko og ‘Ginuo, tabang!,”asoy ni Sario Sanico, 46, usa ka mason sa hitabo alas 4 sa kaadlawon kagahapon dihang nahugno ang usa ka bahin sa scaffolding sa building sa dan MJ Cuenco, Brgy. Tejero, dakbayan sa Sugbo, kagahapon sa alas 4 sa kaadlawon. Gawas kang Sanico, laing nangaangol mao sila si Jessie Revillas ug Jondel Villaver, 21. Si Sanico dunay samad sa liog ug nihubag ang paa samtang si Revillas dunay mga garas sa likod. Nagaras usab ang tuo nga tiil ni Villaver. Human sa hitabo, duha sa naangol nga mga trabahante nagpabilin pa sa sulod kay ang rescue team sa Siyudad wa pasudla. Bisan si Konsehal Dave Tumulak nga niadto sa dapit aron pagresponde wa pasudla. Matod niya nga nahitabo ang pagkahugno samtang gitrabaho ang mao nga bahin sa edipisyo. Sa wa pa mahugno, usa ka engineer ang gikataho nga nakabantay sa nagtakilid na nga scaffolding. Matod sa tulo ka mga trabahante nga nagkahig silag semento sa dihang nahitabo ang pagkahugno. Nakalayat sila sa ubos nga andana hinungdan nga way nangahug kanila sa ubos sa edipisyo. Ang edipisyo gipanag-iya sa Lite Properties Corp., tag-iya sa Lite Shipping. Subay sa hitabo, mohimo og pakisusi ang Office of the Building Officials kabahin sa hitabo. Temporaryo usab nga gipahu­nong ang konstraksyon niini. Matod sa pangu sa OBO nga si Engr. Josefa Ylanan nga human masayod sa maong panghitabo, nagpadala dayon sila og tawo sa dapit aron mohimo og inspeksiyon sa lugar. Dugang ni Ylanan nga nagpadala na usab sila og notisya nga i-suspend una ang pagtrabaho sa dapit ug padayon nga magbutang og precautionary measures aron malikayan ang disgrasya. Gi-require usab sa OBO ang kontraktor sa building nga iya sa usa ka shipping company nga mohatag og eksplinasyon sa ilang buhatan kon unsay nahitabo.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 19, 2017.

