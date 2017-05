Drugas sa jail

BISAN sa gihimong mga la­kang sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP), pagpayuhot ug pagpamaligya og drugas sulod sa New Cebu City Jail sa Brgy. Kalunasan, nagpadayon. Ang pagkasakmit sa drugs, timbangan ug mga gamit sa pagsuyop maoy dakong timailhan nga nagpadayon ang drug trade sa bilangggoan. Kini human usab gibantayan sa mga opisyal ang 22 ka mga binilanggo sa city jail nga giingong nagpayuhot og drugas sulod ug gawas sa bilanggoan. Kagahapon sa kaadlawon, gironda sa mga sakop sa BJMP ang usa ka andana ubos sa ilang Oplan Galugad ug didto laing mga kontrabando ang nadiskobrehan. Nasakmit ang ubang mga kontrabando gawas sa drugas ug mga gamit niini. Gipangguba sab mga mga jail officer nga gipangulohan ni Jsupt. Arnel Peralta ang wa pa matinong gidaghanon sa mga kubolkubol nga nahimutang sa ikaupat nga andana sa City Jail Male Dormitory. Si Konsehal Dave Tumulak, deputy mayor on police matters, kinsa nikuyog sa ronda, nagkanayon nga nagkalailaing matang sa illegal ang ilang nakuha gawas sa shabu. Ang ilang nasakmit mao ang mga ampule sa Nubain, drug paraphernalia, syringes, TV,ug timbangan nga gidudahan para sa shabu ug hinimohimo nga hinagiban. Gihulagway sa konsehal nga nasuko pa ang mga piniriso sanglit matod pa nila, wa na silay kataguan sa higayon nga mobisita ang ilang asawa sa prisohan. Apan, gipadayag ni Peral nga mahimo ra silang magtabon og habol. Matod ni Tumulak nga gisugdan ang Oplan Galugad alas 3 sa kadlawon ug nahuman nianang pagkabuntag kagahapon. Apan didto ra sa 4th floor gihimo ang raid. Gipaabot nga sa mosunod nga mga adlaw isunod ang laing mga andana (1st ngadto sa 3rd floor). Gitug-an sa konsehal nga gitugtan ni Peralta ang mga piniriso niadtong Abril dihang siya ang niasumir isip warden nga makasulod ang mga TV isip tipik sa ilang entertainment. Apan nasuta nga pipila ra ka mga tawo ang makakita sa salida hinungdan nga iyang gipatas ang tanan.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 20, 2017.

