Kagubot diriyot miulbo sa sungi sa yuta

HAPIT makaengkwentro ang mga sakop sa Talisay city police station ug ang usa ka armadong tawo nga nagbantay sa luna nga giilugan sa duha ka mga pamilya sa sitio Dawis, barangay Tabunok, syudad sa Talisay kagahapon sa buntag. Nakadawat og report ang kapulisan nga dunay kapin sa 30 ka mga armadong tawo ang giingong kalit naabot sa lugar niadtong miaging adlaw ug gipangtionan og armas ang duha ka gwardya ni Lucinda Yungco nga nagbantay sa giawayang luna sa Dawis. Ang maong mga armado nagpailang sakop sa NYPD nga gipangulohan sa giingong pag umangkon ni Presidente Rodrigo Duterte. Tungod niini, gisusi sa mga pulis ang maong dapit nga gipangulohan ni SPO2 Jeffrey Diola ug ubang sakop sa Special Weapons and Tactics. Apan sa paglili ni Diola sa koral, iyang nakita ang usa ka lalake nga nagbitbit og armas nga maoy hinungdan nga iyang gisita apan midagan kini paingon sa kabalayan ug wa na igkita. “Kon dili pa to siya dautan, nganong modagan man siya? Nianhi mi diri kay naay reklamo nga naay armado, wala mi anang ilang away sa yuta. Ang among tuyo kanang giingon nila nga armado,” matod ni Diola. Unang ni-report sa police station si Yungco nga niangkon sa 3,276 square meters nga luna nga naa nahimutang sa sitio Dawis apan giingong miangkon usab niini si Dionesia Bacalso nga naa ra usab sa maong lugar nanimuyo. Matod ni Yungco nga ang maong yuta gipanunod pa niya sa iyang mga ginikanan. Gani duna siyay gipakita nga titulo nga certified true copy gikan sa Talisay City Assessor’s office nga ang maong luna gipanag-iya sa ilang pamilya. “Ingon ang assessor mao man gyud ni ilang sketch plan. Ila man gyud ni mao to dili man gyud sila motoo kay ilaha kuno,” matod ni Yungco. Si Bacalso nga nahinabi sa sibyaanan DYHP ug Superbalita Cebu mihimakak nga iya sa mga Yungco ang maong luna bisan pa sa pagpakita sa mga papel. Iyang gipasanginlan ang mga Yungco nga nagtiner og peke nga titulo sanglit sila ang dunay katungod sa pag angkon sa maong yuta ug ang titulo nga gipasigarbo sa mga Yungco dili tinuod. Ila usab nga gisumbalik nga ang mga Yungco maoy nangilog nga maoy hinungdan nga nagpatabang na sila. “Ni-report mi kay ang among yuta gipang ilog, nag­himo silag bomba diri (bomba sa tubig) sa sulod. Gisirhan nila ni diri mao nang nangayo mig tabang. Karon sa pag tan-aw sa papeles amoa man gyung yuta mao nani karon,” matod ni Bacalso. Ang mga silingan nga namuyo duol sa giilugan nga luna nangahadlok na tungod sa presensya sa mga armado nga matod pa magpabuto sa armas panahon sa kagabhion. Si Rona Nacua, residente sa maong dapit nagkanayon nga ang ilang gikabalak-an nga maigo sila sa kanunay nga pagpabuto sa mga armado nga gibutang ni Bacalso. “Magpabuto man sila inig ka gabii sir ba. Mahadlok na mi basin maigo among anak, unsa ba,” matod ni Nacua. Si Kapitan Samuel Bacaltos sa barangay Tabunok niangkon nga dugay na nga bangi sa yuta ang nahitabo sa maong lugar nga napanunod pa niya sa kanhi kapitan sa Tabunok. Iya na matod pa kining napatawag sa barangay apan ang duha ka habig pulos nakapakita og dokumento nga sila ang nanag-iya. “Ako na sila giingnan nga kamo ba pulos man gyud mo dunay dokumento ipakita no, magpaabot lang usa ta sa de­sisyon ninyo. Kon kinsay ma­kadaog ninyo, aw maoy maka­bayad sa damages sa inyong abogado,” matod ni Bacaltos. Tungod sa tensyon nga nahitabo sa lugar misaad ang kapi­tan nga iyang pa robingan ug barangay tanod uban sa kapu­lisan sa syudad sa Talisay. /AYB

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 21, 2017.

