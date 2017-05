Napatay sa pulis

WA misalir ang giingong anting-anting sa suspetsadong drug lord human siya namatay sa pinusilay tali sa kapulisan kagahapon alas 5:26 sa buntag sa Sitio Purok, Ylaya Brgy. Putat lungsod sa Tuburan, Sugbo. Namatay si Joseph Reville, "alias Tuskig", taga dakbayan sa Naga, number 8 sa listahan sa high value target sa Cebu Provincial Police Office ug giingong sakop sa gikatahapang mga drug lord nga sila si Franz Sabalones ug Steve Go. Si Supt. Joie Yape, Jr., he­pe sa Privincial Intelligence Branch (PIB), nibutyag nga si Re­ville dead on arrival sa ospital human nakigpinusilay sa ilang joint team sa Regional Special Operations Group (RSOG), Provincial Public Safety Company (PPSC), Special Weapons and Tactics (SWAT, Drug Enforcement Unit (DEU) ug Tuburan Police pinasikad sa warrant og arrest sa kasong pagpamaligyag drugas ug paghupot sa drugas. Matud pa ni Yape nga ang ilang mga sakop nipahigayog hot pursuit operation batok kang Reville human sa ilang engkwentro niadtong Huwebes sa buntag sa Brgy. Alegre, Tuburan diin nisukol ang naulahi ug nakaiksyas. Gipadayag niini nga human nisurender si Sabalones, si Reville nipasilong sa grupo sa laing bigtime drug lord nga si Steve Go, kinsa naa sulod sa bilanggoan sa Maghaway, dakbayan sa Talisay. Si Reville makabaligyag kinilo nga drugas matag simana, makaremit sab siya kang Go og tag P300,000-P600,000 ma­tag simana nga kita sa shabu. Si Sr. Insp. Nazarino Emia, deputy chief sa PIB, nibutyag sa Superbalita Cebu nga si Reville didto na magtago-tago sa balay sa iyang uyab sa Brgy Alegria. Dunay civilian nga nakahatag nilag inpormasyon nga naa si Revilla sa Tuburan hinungdan nga ang joint team inabagan ni Supt Marlo Conag, hepe sa Tuburan, nihimog operation. Si Reville gihulagway nga idlas ug dunay anting-anting nga panipas o kublan, nakasibat niadtong Huwebes sa buntag. Nakasakay kinig motorsiklo paingon sa bukid kuyog ang usa ka batan-ong lalake ug nitago sa kalasangan sa Brgy Putat. Apan dunay nakakita kaniya nga natulog sa usa ka payag hinungdan nga ilag girumbo. Sa ilang pag-abot, nakabantay sa tropa si Reville, gipamusil sila gamit ang KG9 sub machine pistol. Midagan kini sa kalasangan apan naigo human pusila sa kapulisan. Gidala siya sa tambalanan sa Tuburan apan gideklarar nga dead on arrival. Narekuber sa kapulisan ang KG9 nga dunay duha ka magazine, siyam ka bala ug unom ka mga kabhang, ingon man anting-anting. Samtang giklaro ni Emia nga kadtong mga batan-ong kauban ni Reville dihang nakasibat way kalambigitan sa kalhukan niini. Matud pa niya nga nahimong barkada ni Reville ang ubang estambay pero wala sila mahibawo sa illegal nga kalihukan niini. /GPL

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 21, 2017.

