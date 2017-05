Traffic enforcer sa Mandaue nga positibo sa surprise drug test sa City Hall wala na pabalika sa trabaho

WA una papatrabahua sa pangulo sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue (TEAM) Glenn Antigua ang mga enforcer nga positibo sa surprisang drug testing sa city hall sayo ning buwana. Kini aron nga malikayan ang pagpabadlong unya niini sa dalan nga mosangpot sa pagkaangin nga mabati ang imahe sa TEAM. Gipauli sab ni Antigua ang tanang giisyu nga mga ekipo sa mga enforcer. “Ang ubang department duty sila but ang akoa sa Team, nananghid sa gyud ko ni Mayor Quisumbing nga pa-leave-on nako tay'g magbuhat unya og milagro sa karsada labi na kon kahibawo sila nga tangtangon sila. Lisod sa amo kay enforcement man gud, di niya namo makontrol kon magbuhat og milagro sa karsada,” matod ni Antigua. “Actually ang sanctions gyud ana nila sa traffic board is ang recommendation for automa­tic termination gyud kay nakaguba gyud na sa imahe sa among organization,” dugang niya. Apan kahinumduman nga nihatag og higayon ang city hall nga mosumiter ang kapin sa 50 ka kawani sa ilang confirmatory test nga sila na ang mogasto niini. Sa dihang nahinabi sa Superbalita Cebu si Antigua, kini niingon nga iyang gi-meeting ang mga nagpositibong mga enforcer niadtong Martes apan sa 16 ka nag-positibo, siyam lang niini ang nitunga sa iyang pagpatawag. Atol sa meeting, gitagalan ni Antigua ang mga enforcer nga mosumiter sa ilang confirmatory drug test hangtod karong Mayo 26 ug kon pak­yas kini sa pagsumiter, awtomatiko kining taktakon sa serbisyo. Gawas sa 16 ka nag-positibo, laing tulo ka mga enforcer ang gikonsiderar sa Team nga positibo nunot sa kapak­yas niini og tunga sa drug test, ni Antigua.

Sigon ni Antigua nga ang usa sa tulo nirason nga nigamit siya og drugas tungod sa iyang trabaho. “Ni-reason nga tungod sa iyang trabaho but I dont think so nga tungod sa imong trabaho mag-drugs na­ka. Kon mag-drugs ka, a­­­dik gyud ka,” tubag ni Antigua sa maong enforcer. Ang ikaduhang enforcer nga wa nitunga sa drug test sayo ning buwana, nihatag og re­signa tion letter. /JPP

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 21, 2017.

