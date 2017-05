12 anyos gipusil sa gang?

MIDANGAT sa tambalanan ang usa ka 12 anyos nga batang lalaki human gipusil sa wa mailhing tawo didto sa Sitio Mananga 1, Barangay Tabunok, dakbayan sa Talisay niadtong Dominggo sa gabii. Ang midangat sa tamnbalanan giila nga si Arnel Marata, 12, nagpuyo sa naasoyng dapit. Base sa imbestigasyon ang biktima naglingkod-lingkod lang sa nag-parking nga trisikad uban sa iyang mga higala. Sa dihang kalit nga niabot ang duha ka wa mailhing tawo sakay sa motorsiklo ang kalit lang mipsuil sa biktima. Hinungdan sa pagkaigo sa iyang luyo nga bahin sa ulo ug milapos ang bala sa iyang wala nga liog. Daling nisibat ang suspek palayo ug gidala kini sa Talisay City District Hospital ug gibalhin sa Don Vicente Sotto Memorial Medical Center. Ang kapulisan way nakuhang kabhang sa crime scene hinungdan nga sila nagduda nga revolver ang gigamit sa mga suspek. Ilang gihulagway ang biktima nga way kontra sa lugar ug wa usay record sa police station ug barangay. Hinuon wa isalikway sa kapulisan nga naalaan lang kini nga sakop sa gang tungod kay ang lugar nga gipuy-an niini ilado man nga teritoryo sa Kalamados gang. Apan padayon pa usab nga misusi ang kapulisan kon unsa ang motibo ug si kinsa ang responsabli sa pagpamusil.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 23, 2017.

