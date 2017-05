Bata missing human sa dakong sunog sa Lapu

Jacel Nacional Erguelles

PABILING missing ang otso anyos nga babaye nga human niadtong pag-ulbo sa sunog sa Sityo Matumbo, Barangay Pusok, Lapu-La­pu City niadtong Dominggo sa kaadlawon. Nanghubag ang mga mata ni Ginang Francisca Nacional, 38 sa paghinilak dili gumikan sa nagngulngol nga sakit sa duha ka lapalapa nga napaslot sa paso, apan gumikan sa iyang kahingawa nga wa pa igkita ang iyang anak nga si Jacel Nacional Erguelles. Saysay ni Nacional nga sa dihang nakatimaho siya aso niadtong Domingo sa 2:30 sa kadlawon dali niyang gipamukaw ang iyang mga anak diin sila nangatulog sa ikaduhang andana sa ilang balay. Naglisod ang kabanay sa pag­­panganaog sa ilang hagda­nan aron mogawas sa pulta­han pagawas gumikan grabe nang pagsila-ab sa kayo. Napugos sila og layat sa atop sa ilang silangan agi sa bintana hinungdan nga ang ilang mga lapa-lapa napaso gumikan sa ka-init na sa atop, apan wa makuyog si Jacel atol sa ilang pagpanglayat. Si SF01 Hadjiloden Samonte, sa Lapu-Lapu City Fire nagkanayon nga wa silay nakita nga lawas sa area ug sila nagtuo nga nakagawas ra ang bata. Matod pa sa opisyal nga kan­di­la maoy hinungdan sa pagka-ugdaw sa kapin 100 ka balay sa maong dapit diin 337 ka pa­milya ang nawad-an og kapuy-an. Upat ka tawo nga na-angol nga naka-angkon og mga paso sa nagkadaiyang bahin sa ilang lawas nga naglakip nila ni Francisca ug iyang duha ka mga anak nga sila si Jamaica, 15 ug Franzel, 10 ug us aka Carlo Anthony Latoja. Ang pamilyang Nacional naputlan og linya sa kuryente.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 23, 2017.

