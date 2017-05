MCC ubos ni Cañete andam modawat sa mga estudyante

DAWATON sa Mandaue City College (MCC) nga ubos sa pagdumala ni Dr. Paulus Cañete ang 28 ka gradua­ting students sa laing MCC campus nga maapektuhan sa pagsira sa duha ka kursong gitanyag sa nauwahi. Apan, labing taas nga opis­yal sa Commission on Higher Education (Ched) 7, nipasidaan sa mga estudyante nga dili mo-enroll sa MCC nga gidumala ni Cañete kon gusto sila nga mo-graduate. “No authority 'yon, papel lang ang iniisyu, hindi diploma. Sayang lang ang pera at panahon nila,” sumala ni Ched 7 Director Freddie Bernal sa pakighinabi sa Superbalita Ce­bu kagahapon. Ang MCC nga natukod niadtong 2007 sa Mandaue City Cultural Sports Complex ug maoy giila nga lehitimo sa kagamhanan sa dakbayan sa Mandaue, dili na motanyag og mga kurso nga Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management (BSHRMO) ug Bachelor of Science in Tourism Management (BSTM) sugod school year 2017-2018. Ang Board of Trustees sa MCC sa Barangay Centro nakahukom nga sirad-an ang maong kurso gumikan sa ka­ku­wang og pasilidad sama sa mini-hotel ug mini-restaurant. Si Bernal niasoy nga nahinabi na niya si Mandaue City Mayor Luigi Quisumbing bahin sa pagsira sa duha ka mga kurso ug ang siyudad mohatag og P300,000 nga tabang pinansiyal sa 28 ka graduating nga mga tinun-an aron makabalhin og laing tunghaan nga nagtanyag og samang kurso. Matod niya, ang ma­yor niangkon nga maglisod sa pagpahimo og mga pasilidad tungod sa kadako sa magasto . Apan sa bahin ni Cañete, siya niingon kon mobalhin sa ilang tunghaan ang maong mga estudyante nga nahimutang sa Barangay Canduman, hatagan kini nila og libre nga edukasyon hangtod maka-graduate sa Marso kay susama ra sila og curriculum nga gitanyag diin giusa lang nila ang duha ka kurso. “Dili na lang ta maghisgot atong conflict sa isyu. Ang ato lang mo-graduate sila sa March,” pahayag ni Cañete. Siya nidugang kon mobalhin og laing mga tunghaan ang mao nga mga tinun-an dak-an na kini sa bayranan sa tuition ug moagi og moai og usa ka tuig nga residency. Apan si Bernal nipasabot nga mohatag sila og konsiderasyon sa mga estudyante nga maka-overload og subjects aron mahuman sa Marso.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 23, 2017.

