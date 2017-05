Mga armadong tawo ipasusi sa PRO 7

NAKADAWAT og impormas­yon ang hepe sa Police Regional Office (PRO) 7 director Noli Taliño labot sa giingong presensiya sa mga armadong tawo nga kanunay nga magpabuto sa ilang armas sa Sitio Dawis, Barangay Tabunok, siyudad sa Talisay. Tungod niini gimandoan ni Taliño ang hepe sa Cebu Provincial Police Office nga imbestigahon ang reklamo aron matino kun unsa ka tinuod ang presensya sa mga armado. Gipasabot ni Taliño nga di manginlabot ang kapulisan sa nagpadayon nga bangi sa yuta sa pamilyang Yungco ug Bacalso nga maoy pulos nangangkon sa 3,276 metro kwadrado nga luna apan mahimong mosud ang PNP kun maglambigit na sa kahusay ug kalinaw. Pahimangno ni Taliño nga sa matag habig nga paabuton lang una ang hukom sa korte ug di lang una mohimo og lakang nga makagubot sa sitwasyon. Kun dunay makuha nga impormasyon nga magpadayon ang pagbutang og armado sa luna nga giilugan ipatuman sa kapulisan ang balaod pinaagi sa pagsikop niini bisan kinsa pa kini. Una nang gipasiatab sa grupo nilang Dionesia Bacalso nga sugo sa nagpailang pag-umangkon ni President Rodrigo Duterte nga pangulo sa grupong NYPD ang pagbutang sa koral sa luna. “Kahit sino pa sila basta lumabag sila sa batas arestuhin natin sila,” matod ni Taliño. Apan awhag sa heneral sa grupong NYPD nga di manginlabot sa kagubot sanglit ang kapulisan andam mopatuman sa balaod kun ang grupo nakalapas niini ilabi na kun kini nagti­ner og armas nga way lisensya. Niadtong Sabado sa buntag ekslusibong nakuhaan og vi­deo sa Superbalita Cebu ang pagsusi sa kapulisan sa siyudad sa Talisay labot sa giingong presensiya sa armadong grupo. Sa paglili ni SPO2 Jeffrey Diola sa koral iyang nakita ang usa ka tawo nga nagbitbit og armas nga maoy hinungdan nga iya ning gisita apan wa ni mipatuo ug midagan agi sa luyo sa luna. Apan gipanghimakak sa pamilyang Bacalso nga duna silay armado nga gibutang sa giawayang luna ug gipasangil sa pamilya ni Lucenda Yungco nga kini ang nagtiner og armado.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 23, 2017.

