P3.5 milyones nga butane nasakmit

MOKABAT sa P3.5 milyones ang kantidad sa butane ca­­nisters, mga tangke sa li­qu­efied petroleum gas (LPG) ug ubang kagamitan sa pag-refill og butane nga nasakmit sa mga sakop sa Provincial Environment and Natural Resources ug kapulisan sa lungsod sa Minglanilla niadtong Sabado. Duha ka tawo ang nasikop sa follow-up joint operations sa Penro ug Minglanilla Police Station sa duha ka refilling stations sa Sitio Camarin, Barangay Vito, Minglanilla. Tungod sa kadaghan sa butane canisters, naabtan og duha ka adlaw kun 22 ka biyahe ang mga awtoridad hinakutay sa nasakmit nga butang. Si Jayson Lozano, hepe sa enforcement division sa Penro, nibutyag nga nakalapas sa Provincial Ordinance 2016-15 ug Presidential Decree 1865 ang nag-operate sa giingong illegal refilling stations. Matod niya, nag-operate usab kini nga way business permit gikan sa lokal nga kagamhanan sa Minglanilla ug permiso gikan sa lalawigan. Ang team nakakuha og dokumento sa usa sa mga refilling station nga nagkanayon nga LPG tank refilling station apan pag-abot sa dapit kay butane canisters ang gi-refill. Ang Department of Energy unang nipasidaan sa publiko nga likayan ang paggamit og “refilled” butane canisters tungod sa kadelikadong mobuto. Sa unang mga interview ni DOE Visayas Director Antonio Labios siya niingon ang butane ug LPG dili managsama ang characteristcis sa pagpundo diin ang canisters nga gamiton sa butane dili susama sa gas pressures alang sa LPG. Unang nadakpan sa kapulisan sa Minglanilla pinangulohan sa hepe nga si Supt. Dexter Calacar si Roger Bernabe Amadeo sa iyang tindahan sa Barangay Tulay. Sa pagsukitsukit ni Amadeo nitug-an sa tinubdan sa supply. Sa unang follow-up operation sa refilling warehouse nga gipanag-iya ni Maria Amor Mahinay sa Barangay Vito, nadakpan sila si Razel Gaballo, 21, taga lungsod sa Moalboal ug Logie Gabuya, 36, taga siyudad sa Davao. Nasakmit ang 12,000 ka butane canisters nga way sud, 187 ka way sud nga 22 ka kilo sa tangke sa LPG, 13 ka 11 kilo nga tangke sa LPG, 3 ka refilling machines, ug 5 ka compressors. Kini tanan nagkantidad og P1.3 milyones. Ug 150 metros gikan niini, laing refilling warehouse nga giabandonar, nasakmit ang P2.4 milyones nga balor sa mga butang sama sa 4 ka compressors, 1 ka 50 kilo nga tangke sa LPG, 175 ka 22 kilos nga tangke sa LPG, 33 ka 36 kilos nga tangke sa LPG, 10 ka 50 kilos nga tangke sa LPG, 1 ka fire extinguisher, 1,330 canisters nga may sud, ug 2,068 canisters nga way sud.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 23, 2017.

