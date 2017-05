Pusher, user nadakpan sa kapulisan; pusher gitudlo sa user busa nasikop

NASIKOP ang usa ka high-value target gikan sa Talamban, dakbayan sa Sugbo didto sa lungsod sa Consolacion human nga nadakpan ang tinun-an sa Criminology nga tigkuhaan og ilegal nga drugas kaniya atol sa checkpoint didto sa Canduman, dakbayan sa Mandaue niadtong Dominggo sa gabii. Di mominos sa P300,000 ang kantidad nga nakuha sa giilang pusher nga gitug-an sa tinun-an sa kapulisan. Si Jake Dela Victoria, 19, nga tinun-an sa kursong Crimino­logy sa usa ka pribadong tung­haan sa dakbayan sa Sugbo nasikop atol sa checkpoint sa kapulisan didto sa Barangay Canduman tungod sa kapakyas niini sa pagsul-ob og helmet. Wa usab makahatag si Dela Victoria sa iyang lisensya sa motor sa dihang gipangayuan kini sa kapulisan. Sa dihang gikapkapan kini sa kapulisan, siya nakuhaan og usa ka gamayng pakite sa gituohang shabu. Sa pagsukitsukit sa kapulisan diin gikan sa suspek ang iyang drugas, giingong gikanta niini ang tinubdan sa drugas didto sa Bamboo Hills, Barangay Poblacion Occidental, lungsod sa Consolacion. Nihimo og hiniusang buy-bust operation ang Canduman Police Station uban sa Consolacion Police Station sa lungsod duha ka oras human nasikop si Dela Victoria. Atol sa operasyon, nagpakaaron-ingon nga poseur bu­yer si PO1 Orvin Felicio nga nipalit og usa ka pakite sa shabu ni Bener Sangag, 39, kasamtangang lumolupyo sa dapit bugti sa P500. Human sa transaksyon, didto na gisikop sa kapulisan si Sangag. Si Sangag nakuhaan og usa ka dako ug siyam ka me­dium nga pakite sa shabu sa iyang bulsa nga gibanabang mokantidad ngadto sa P300,000. Nasuta ning mantalaan ni P/CInsp. Adrin Villacampa sa Canduman Police Station nga kanhi high value target si Sangag didto sa Talamban, Cebu City apan kalit kining nawagtang didto. Si Sangag nitug-an nga sa pagkawala niya sa Talamban nibalhin siya sa lungsod sa Liloan sud sa usa ka buwan ug laing usa ka buwan sa Consolacion. Parehong gibalhog sa Station 6 sa Mandaue City Police Office si Dela Victoria ug Sangag samtang nagpaabot og tukmang kaso nga ipasaka batok nila.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 23, 2017.

