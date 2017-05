Super Bilib: Mga huni ni Tay Pabling

Panginabuhi. Si Tatay Pabling Bakat nga nagtukar sa may Osmeña blvd., dakbayan sa Sugbo gamit ang iyang ginama bamboo organ. Nag-apong kaniya ang iyang asawa nga si Nang Rokisa. (Hulagway gikan ni Mariezze Herrero)

DI babag sa tawo ang pagbugtaw sa tingusbawan sa kinabuhi kon siya di magpalupig sa mga gumunhap nga moabot. Bisan kon ang gumunhap mao ang pagtabon sa kangingit sa tibuok niyang kinabuhi. Mao kini ang gibuhat ni Pabling Bakat, 66, taga Bugnay 2, Brgy. Labangon, dakbayan sa Sugbo, kinsa napagngan sa kahayag sukad sa 2 anyos pa lang siya. Nasakit siya og tipdas niadtong higayuna nga nigrabe ug nipawong sa hingpit sa iyang panan-aw. Bisan sa iyang pagkabuta, nahimo siyang misyonero sa ilang simbahan dihang batan-on pa siya sa lungsod sa Balamban. Sa iyang pagkaaktibo sa simbahan, iya nang nakita ang iyang pagkahilig sa musika isip kabahin sa ilang choir. Gikan sa Balamban, nibalhin sila sa isla sa Negros diin iyang nakaila ang iyang kapikas sud na karon sa dul-an 50 ka tuig nga si Rokisa, lumad nga taga Asturias, Cebu. Nagpanuigon pa lang siya og 17 anyos dihang naminyo siya kang Nanay Rokisa nga 20 anyos na niadtong higayuna. Sukad sila naminyo, si Nanay Rokisa na ang iyang silbeng mga mata. Duna silay upat ka mga anak ug 25 ka mga apo sa ilang panuigon karon nga 66 ug 70 anyos. Kon kanunay kang mosuroy sa downtown sa Cebu City, labina sa labing karaang nga karsada sa nasod, dan Colon, imong makit-an sila sila si Tatay Pabling ug Nanay Rokisa nga naa sa sidewalk. Magtugtog si Tatay Pabling sa iyang kawayan nga organ samtang si Nanay Rokisa mag-apong kaniya samtang maglingaw sa mga mangagi sa iyang mga huni. Anha sila sa atubangan sa Me­tro Colon matag Biyernes ug Do­­ming­­go sa hapon samtang Mi­yer­­ku­les ug Sabado usab sila mag­­­pa­himutang sa Osmeña blvd. Sa ubang mga adlaw, naa ra sila sa ilang balay. Matag lakaw aron sila manginabuhi, magbaklay lang sila taliwa sa naglagiting nga kainit aron sila makadaginot sa plete kay pila ra may ilang kita sa pagtutog sa aseras. Tug-an ni Tatay Pabling nga ang social media dako og natabang sa pagpaila kaniya sa ubang mga dapit. ‘’Aduna toy usa ka taw nga niingon nako nga nakit-an daw ko nila sa Europe nga balita’’, sigun ni Tatay. Aduna nay mga tawo nga mopadala kanila og mga do­nasyon. Tukar sa mall Butyag ni Tatay nga human siya nailhan sa miaging tuig, adunay nidayeg kaniyang negusyante ug nitabang kaniya. Gibatangan sila niini pinaagi sa paghatag kanila og higayon nga makatukar matag hapon sulod sa Ayala Mall. Sa ilang paghatag ug kalingawan, sila mokita na og dako-dako nga nakatampo sa ilang pagpuyo. Pinaagi sab sa iyang paghimo ug pagpaninda og mga bamboo organ nga nagbalor og tag P1,000 kapin matag usa, niluag luag ang ilang kinabuhi. Matod sa magtiayon nga ang ilang pagsalig sa Diyos dako ka­ayo og natampo sa ilang kinabuhi isip magtiayon ug mga ginikanan sa ilang mga anak. Si Tatay Pabling niingon nga nabuta man tuod siya, iyang na­kita ang dakong gugma sa Di­yos nga nihatag kaniya og abi­lidad nga hayan di niya ma­kat-unan kon nakakita pa siya. Nagpasalamat usab siya sa Diyos nga gihatagan siya og ma­pinanggaong asawa nga maoy kanunay mag-agak kaniya ug nahimong mga mata. Mariezze Herrero, CNU Intern

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 23, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.