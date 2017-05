Dili diay tinuod nga ig-agaw ni Duterte

DILI diay tinuod nga paryenti o ba kaha ig-agaw ni Presidenti Rodrigo Duterte ang giingong nanghulga ug nagpabuto sa iyang armas atol sa away sa yuta sa barangay Tabunok, dakbayan sa Talisay. Kahinumdoman, nga ang Police Regional Office 7 mimando sa pagpasusi sa giingong armadong grupo nga nagbantay sa usa ka giilugang luna sa sitio Dawis. Nakadawat ug impormasyon ang hepe sa PRO-7 Chief Supt. Noli Taliño labot sa giingong presensya sa mga armadong tawo nga kanunay magpabuto sa ilang armas. Ang grupo giingong gipangulohan ni Rey Duterte Abad nga matod pa pag-umangkon ni Presidente Duterte nga dunay grupo nga gitawag og New Young Pilipino Defenders (NYPD). Aduna pa kini badge sa PNP ug kolor itom ang ilang unipormi. Matud ni Supt. Emerson Dante nga iyang nang gipasusi sa Camp Crame pagtino sa Malakanyang kon aduna bay ig-agaw ang Presidente nga ang ngan Rey Duterte Abad. Tuod man nasuta nga walay ig-agaw ang presidenti nga Rey Duterte Abad. Nagtuo si Dante nga gidala lang ang pangan sa presidenti. Gumikan niini nanawagan si Dante sa grupo nga hunongon na ang pagdala sa pangan sa presidenti ilabi na kon gamiton kini sa binuang. Nagkanayon si Dante nga iya nang na-estorya si Abad kalabot niini ug gipasidan-an nga kon kini magpadayon di siya magpanuko sa pagdakop niini. Iya usab gimandoan si Abado nga ipatangtang sa iyang grupo ang paggamit sa paggamit og patches sa PNP tungod kay dako kining kalapasan. Lakip sa gisusi pa karon sa kapulisan mao ang giingong adunay mga organic nga sakop sa PNP nga kuyog sa grupo ni Abad. Hinuon gipahimangnoan na ni Dante ang mga security guard nga nagbantay sa lugar nga dili usab magpabuto sa ilang armas. Gipahimangnuan ni Dante ang mga hingtungdan nga sulbaron ang kasungian sa yuta pinaagi sa pagpadangat niini sa korte.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 24, 2017.

