Kapulisan sa Talisay gisuwayag suborno

KAPULISAN sa Talisay gisuwayan og suburno sa amo sa ilang nasikop sa buy bust operation kinsa nakuhaan og shabu nga mokantidad og kapin sa usa ka milyon ka pesos. Una niini, si Cristan Cabucal alyas Istan, 32, taga Lahug, Cebu City, ang nasikop sa buy bust sa Talisay Fish Port. Si Supt. Emerson Dante nibutyag nga ang amo sa ilang dinakpan nisuwayg suborno kanila bugti sa pagpagamay sa kaso nga ipasaka o ba kaha ila nalang kining buhian. Matod ni Dante nga mitanyag kini og P100,000 apan ilang gipangayuan og mas dako nga kantidad aron mapahigayon ang entrapment. Apan wala na kini mopadayon tungod sa gidak-on sa kantidad nga ilang gipangayo. Wala na makaila si Dante kon si kinsa ang amo sa ilang dinakpan. Iyang giklaro nga dili kini maoy unang higayon nga magkig-areglo kanila ang amo sa ilang dinakpan. Matod ni Dante nga ang ilang nasikop tig-deliver lang sa drugas og dili gayod maoy tinubdan. Wala magtuo nga ingon ato kadaghan ang ilang masakmit.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 24, 2017.

