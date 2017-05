Legaspi miangkong responsable sa pagpahubo sa CPDRC inmates

NIATUBANG kagahapon sa House subcommittee on correctional reforms si Cebu Gob. Hilario Davide III kauban sila si PRO 7 director, Chief Supt. Noli Taliño, PDEA 7 director Yogi Ruiz, CPDRC OIC Bobby Legaspi ug DILG7 director Rene Burdeos. Ang opisyal sa Phillippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 niangkon nga padayong nisiaw ang drugas sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center (CPDRC) ug uban pang piroshan dinhi sa Sugbo. Nunot sa presensiya gihapon sa drugas sa provincial jail, gitumbok sa PDEA lapso kini sa tagdumala sa prisohan. Atol sa inquiry, giangkon sa PDEA ug sa CPDRC officer-in-charge ang responsibilidad sa pagpahubo sa mga piniriso atol sa labing uwahi nga greyhound operation. Si kanhi gobernador ug karon Kong. Gwendolyn Garcia maoy unang niaghat sa Kongreso pagsusi sa mga kakulian sa CPDRC, ilabi na ang giingong presensiya sa drugas sa pasilidad, pagpahubo sa mga piniriso atol sa greyhound operation niadtong Pebrero 28 ug ang posibilidad nga itugyan ang management sa provincial jail ngadto sa Bureau of Jail Management and Penology. Atol sa inquiry, giangkon ni Gob. Davide nga siya ang ni-request sa PDEA nga mohimo ug greyhound operation. Apan gipadayag ni PDEA director Ruiz nga siya isip maoy ground commander sa operasyon, maoy nimando sa pagpahubo sa mga piniriso, kansang mga litrato ni-viral sa social ug mainstream media. Si Legaspi nga mao ang CPDRC OIC, niangkon sab ug responsibilidad sa pagtugot niini ug gipadayag niya nga wala’y papel si Gob. Davide sa pagpahubo sa mga inmate. Si DILG7 director Burdeos nitug-an nga bisan sa pagpahubo sa mga piniriso, wala silay nakitang dautan.Ang DILG nihimo og pakisusi sa insidente human nimando si kanhi DILG Sec. Ismael Sueno. Atol sa inquiry, giangkon sa PDEA director nga padayong dunay presensiya sa drugas sulod sa CPDRC ug uban pang jail facility dinhi sa Sugbo. Gitumbok niya nga ang tagdumala sa prisohan, nga mao ang kagamhanan sa lalawigan maoy dunay lapso niini apan giklaro niya nga mas nag-igmat na ang mga tagdumala hinungdan nga dunay mga greyhound operation nga gihimo aron pagsumpo niini. Nunot sa pag-angkon sa PDEA nga dunay presensiya sa drugas sa mga bilangguan, wala nakauyon si Negros 3rd district Rep. Arnie Teves. Nagduda si Teves nga anaa sa PDEA o mismo sa provincial government ang mga protektor hinungdan nga dili masulbad ang isyu sa drugas sulod sa bilangguan. Namahayag hinuon si Ruiz nga andam siyang monaog sa katungdanan kon dunay sakop niya nga nalambigit sa drugas. Giklaro ni Kong. Garcia nga wa siyay gibasul sa nahitabo nga mga kaguliyang sa CPDRC ug gani ang inquiry ilang gihimo aron matubag ang mga pangutana labot sa prisohan. Gikwestiyon ni Garcia ang paglingkod ni Marco Toral isip kanhi jail consultant sa CPDRC. Matod niya, wala kini kasinatian sa seguridad ug usa sab ka kanhi drug offender. Ang House subcommittee on correctional reforms mopatawag kang Toral atol sa sunod niini nga hearing aron patubagon kini sa giingong mga anomaliya nga nahitabo ubos sa iyang paglingkod isip CPDRC consultant.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 24, 2017.

