Mercado sa lagtang gihimong suyopanan

MERKADO sa Barangay Lagtang, dakbayan sa Talisay nga wala namagamit gihimo na karong suyopanan sa mga adik.



Kini maoy gibutyag ni SPO1 Jeffrey Diola sa Talisay City Police Station, human nila mamatikdi nga migrabe ang pagkatapo sa gidiling drugas sa maong lugar.



Matod ni Diola nga atol sa ilang buy-bust operation batok ni Stella Cabajar, hingkud ang panuigon, dalaga nga nagpuyo sa barangay, nga ilang nakita ang lugar nga gihimo nalang kining suyopanan. Napakyas ang kapulisan sa pagsikop ni Cabajar human nakabantay sa ilang presenya.



Apan nasikop sa kapulisan ang spotter sa ilang target nga si Noli Cabrera Jr., alyas Lagom, 52 anyus, minyu.



Nakuha gikan sa mga dinakpan ang ginadiling drugas ug mga drug paraphernalia. Gibutyag ni Diola nga ang lugar gawas nga gihimong suyopanan og shabu aduna nay gibutang nga kubol-kubol. Nawagan karon ang kapulisan nga maayong hatagan kinig pagtagad sa mga kadagkuan sa siyudad Hall ilabi na ang paghawan ug paglimpiyo sa maong merkado. Ang edepisyo sa maong merkado ang gihimu nga evacuation center sa mga taga Barangay Tanke nga nabiktima sa sunog sa miaging mga buwan.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 24, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.