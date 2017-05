Nasakpan sa room 69

TOP 2 high value target sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang nadakpan sud sa motel sa Barangay Pajo, Lapu-Lapu City atol sa gihimong buy-bust operation niadtong Lunes sa hapon. Sa room number 69 nag-a­bang si Reynaldo Amores Lumar alyas "Dodong" kinsa way kasayuran sa mga nanggawas nga balita nga ubay-ubay na nga operasyon ang gihimo sa kapulisan sa motel. Matod pa ni Lumar nga taga Barangay Gun-ob nga gitawgan siya og usa ka babayeng buyer ug nagsabot nga mag-abot sa motel. Way trabaho ang 45 anyos nga dinakpan ug ang pagpamaligya og ilegal nga druga maoy iyang gisaligan isip panginabuhian, kinsa nakuhaan og duha ka medium nga pakete nga adunay sud nga gituohang shabu ang nakuha gikan sa drug personality. Matod ni PSI Felix Cleopas III, hepe sa police station 3, duha na ka semana ilang gipanid-an si Lumar nga anaa sa ilang talaan nga Top 2 high value target (city level). “Wa man ko kahibawo nga naa akong pangalan ana (listahan). Karon pa ko (nasayod) nga nadakpan nako,” pulong ni Lumar ngadto sa mga tigbalita. Moabot sa P120,360 ang nakuha nga drugas sa maong dinakapan ug ang P1,000 nga boodle money nga binayad sa poseur buyer. Sa laing bahin, nasignit sa Police Station 5 ang 29 anyos nga si Kenneth Cabanlit alyas Ken Ken nga taga-Sityo Matumbo, Barangay Pusok sa maong dakbayan. Wa ma maka-ipsot si Cabanlit sa dihang pusas maoy gitaod human sa iyang transaction sa pulis nga nagpaka-aron ingnon nga buyer. Nakuha nga 19 ka mga gagmayng pakete nga adunay sulod nga gituohang shabu nga mokantidad og P8,968 ug mga gamit sa paghingos. Dugang taho gikan ni AYB/GPL

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 24, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.