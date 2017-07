3 nalumos, patay sa San Fernando

MANAGSUON lakip ang ig-agaw niini nga menor ang nalumos patay sa usa ka lim-aw sa usa ka construction site sa Barangay Pitalo, lungsod sa San Fernando niadtong Sabado sa hapon. Ang San Fernando Police giila ang mga biktima nga sila si Ringgo Cañeda, 10, mang­hud niini nga si Rodrigo Jr., 7, ug ilang ig-agaw nga si TJ Ybanez, 7. Base sa imbestigasyon sa kapulisan, nasuta nga nananghid si Ringgo sa iyang inahan nga mangaligo og uwan sa Sabado sa alas 4:00 sa hapon. Matod ni Senior Inspector Adrian Nalua, hepe sa San Fernando, nga nagsugod pagpangita ang ginikanan sa managsuong Cañeda human wala gihapon kini mipauli aron manihapon. Sa pagpangita sa ginikanan, naabot sila sa usa ka construction site, usa ka subdivision nga padayon pa'ng giugmad. Ug didto nila nakit-an ang mga bata nga naglutaw ug wala na'y kinabuhi sa lim-aw nga nagkalapok. Usa ka water catchment hole nga adunay gilawmon nga lima ka tiil ang dapit diin napalgan ang tulo. Nakaplagan ang managsuon sa ilang ginikanan samtang si Ybañez, nakuha usab sa usa ka construction worker. Gidala ang mga biktima sa Carcar City Provincial Hospital apan patay na. (HBL)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Hulyo 24, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.