4 patay sa buy-busts sa lalawigan

UPAT ka giingong drug pu­sher ang gipamusil patay sa managlahing insidente sa lalawigan sa Sugbo niad­tong Sabado sa gabii ug kagahapon sa kaadlawon. Kagahapon sa ala 1:10 sa kaadlawon dihang gipusil pa­tay sa wala pa mailhing mamumuno si John Christopher Ereno, 26, sa Sitio Guiwanon, Barangay Poblacion, lungsod sa Dalaguete. Base sa imbestigasyon sa kapulisan nasayran nga gikan sa usa ka haya sa iyang silingan ang biktima bag-o ang pagpamusil. Gipusil si Ereno dihang nag­lakaw kini pauli sa ilahan. Narecover sa crime scene ang walo ka basiyo sa .45 pistol ug duha ka bala sa maong armas. Matod SPO1 Job Sarvida nga nitahan na si Ereno sa Oplan Tokhang sa maong lungsod niadtong Disyembre 8.

Nagtuo ang kapulisan nga may kalambigitan sa drugas ang maong pagpamusil patay. Samtang sa dakbayan sa Mandaue, duha ka giingong drug pusher usab ang patay sa shootout tali sa kapulisan sa Guizo Village alas 5:30 sa hapon niadtong Sabado. Napatay nga sila si Junbert Tudtud ug Antonio Mala-ay. Giingon nga niuna og pabuto ang duruha dihang nakabantay kini nga nakigtransaksyon kini sa kapulisan. Duha ka gagmay nga pakete sa shabu ang nasakmit lakip ang duha ka .9mm pistol, walo ka bala niini ug P200 nga marked money. Sa lungsod sa Minglanilla dihang gipusil patay usab ang habal-habal driver nga si Ramon Zamora Espina, 44, sa Barangay Poblacion Ward 4. Nakaangkon ang biktima og nagkadaiayang samad pinusilan sa liog ug tiyan niini kinsa gipusil pasado alas 9:00 sa gabii niadtong Sabado. Matod si Police Chief Dexter Calacar nga kalambigitan sa ilegal nga drugas ang posibleng motibo sa pagpamusil. Anaa sa listahan sa mga pusher ang biktima ug nitahan na usab sa Oplan Tokhang. Sulod sa ilang kusina gipatay si Espina kinsa nadiskobrehan sa iyang paryente. (HBL)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Hulyo 24, 2017.

