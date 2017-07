Igsuon sa druglord, kapuyo sikop

GIILA sa kapulisan nga igsuon sa druglord uban sa iyang kapuyo nadakpan ug nakuhaag binultong drugas sa Pulpogan 1, lungsod sa Consolacion. Si Elenita Maglasang Enanoria, 48, negosyante, lakip nadakpan ang iyang igsuon nga si Ediza Torres, 44, ug ang kapuyo ni Elenita, nga si Jesus Gaspan, 56, usa ka contractor. Si Leah Albiar, tigpamaba sa PDEA7 nga nahinabi sa Superbalita Cebu nagkanayon nga si Elenita maoy subject sa buy bust operation. Matud ni Albiar, nga 2 ngadto sa 3 ka simana nga gimonitor sa ilang mga ahente si Elenita dihang mikagat gipalitag 5 grams nga shabu nga mobalor sa P25 mil pesos gamit ang boddle money. Dihang napusasan si Elenita, nakuhaan pa kinig laing pito ka bulto, samtang usa ka bulto kang Gaspan ug si Ediza. Sumala ni Albiar, nga ang drugas nga nasakmit sa mga dinakpan motimbang kinig 49 gramos nga mobalor sa P245 mil pesos sa DDB value. Gibutyag niini nga si Elenita, maka-dispose kini'g 300 gramos nga shabu matag semana diin level 2 drug pusher. Apan wala mokooperar sa ilaha kon asa gikan ang mga drugas niini. Ang igsuon ni Elenitana si Henrico Maglasang mao ang druglord nga namatay sa riot sa Bilibid Prison. (GPL)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Hulyo 24, 2017.

