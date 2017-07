Lapu-Lapu, Mandaue, Sta. Rosa District Hospitals dunay tulubagon sa COA audit

WAY tarong nga turnover ang kabtangan ug accounts sa Lapu-Lapu District Hospital, Mandaue District Hospital ug Sta. Rosa District Community Hospital tali sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Kini ang nakaplagan sa Com­mission on Audit (COA) sa gihimo nga pakisusi sa mga lib­ro sa Kapitolyo diin ang nadiskobrihan nasukwahi sa gi­pirmahan nga memorandum of agreement niadtong Disyembre 2007 ug Enero 1999 alang sa pagtugyan sa tulo ka mga tambalanan. Tungod niini, matod sa mga state auditor, ang mga balanse sa maong mga ospital pada­yong naapil sa financial statements sa lalawigan. Ubos sa Section 3 sa MOA tali sa provincial government ug kagamhanan sa siyudad sa Lapu-Lapu nga gipirmahan niadtong Disyembre 20, 2007 alang sa pagtugyan sa Lapulapu District Hospital ug Sta. Rosa Community Hospital, nalatid nga bisan unsa ug tanang collectibles alang sa mga operasyon sa duha ka mga tambalanan sa wala pa ang Enero 1, 2008, adto sa account sa lalawigan. Samtang, ang mosunod human sa maong petsa, adto na sa account sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Dugang sa MOA, ang siyudad, sa higayon niepekto na ang MOA, mahimo nga mokuha ug mogamit sa mga edipisyo, pacilidad, ekipo ug ubang kagamitan, apan alang lang sa ospital ug panglawas nga katuyoan ug ubang samang serbisyo. Susamang mga kondisyon ang nalatid sa MOA nga gisudlan sa lalawigan tali sa kagamhanan sa siyudad sa Mandaue niadtong Enero 1999 alang sa pagtugyan sa Mandaue District Hospital. Ang kanhi provincial accountant sa iyang suwat pinetsahan og Abril 18, 2016 nipahibawo sa audit team nga ang pagbalhin sa mga edipisyo, improvements, pacilidad, eki­po ug ubang kagamitan sa maong mga ospital ang ipaubos pa sa dugang sabotsabot. Gumikan niini, ang ilang accounts anaa pa sa mga libro sa Kapitolyo. Dugang sa audit report sa COA, nabantayan nga duna pay mga account ang angayan tan-awon sa paglabay sa panahon sama sa receivables, mga tambal, ekipo alang sa medical ug laboratoryo ug payables sa mga opisyal ug empleyado. Moabot sa P586,154.44 ang payable sa Government System Insurance Service, Pag-ibig ug Philhealth. Tungod sa maong sipyat, nakita sa COA nga maapektuhan ang retirement sa pipila ka mga trabahante sa maong mga tambalanan nga moresulta sa kadako sa penalty gumikan sa kadugay sa pag-remit. Ang COA nisugyot sa Provincial Accounting Office nga tan-awon ang mga receivable, payable ug inventory accounts sa naasoyng mga tambalanan alang sa insaktong disposition, recording ug mahusay. (SCG)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Hulyo 24, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.