Misis, 2 ka anak gitipi sa amahan

Panahon sa Pasko: Ang pamilya Lopez sa ilang kanhi malipayong panahon sa Pasko sa Barangay Valla­dolid, dakbayan sa Carcar. Makita sa hulagway ang suspek nga bana nga si ex-PO1 Joel Lopez (wala), 36, uban sa iyang asawa nga si Jelyn,36, ug mga anak sila si Angel May, 12 ug Myir, 8. Ang tibuok pamilya nitapos sa malipa­yong pagpuyo sa dugong hitabo kagahapon sa alas 5:30 sa kaadlawon. (Hulagway gikan ni KC Delacalzada)

KANHI police officer 1 (PO1) niunay sa pagpatay sa iyang pamilya ug nagpusil sa iyang kaugalingon kagahapon sa alas 5:00 sa kaadlawon sa Barangay Valladolid, dakbayan sa Carcar. Si ex-PO1 Joel Belamide Lopez, 36, kanhi sakop sa Drugs Enforcement Units sa Lapu-Lapu City Police Office (LLCPO), mium-om sa sumbuhan sa iyang M16 rifle gi­kablit niini hinungdan sa iyang kamatayon. Sa wa pa nagpakamatay, gipusil una niya sa agtang ang iyang asawa nga si Jelyn Lapiña Lopez, 36, kinsa na­tulog ug dayon gisunod sab niya pagpamusil sa ilang mga agtang ang iyang duha ka mga bata, ang stepdaughter nga si Angel May Lapiña, 12; ug anak lalake nga si Myir Lapiña Lopez, 8. Si Chief Insp. Jose Liddawa, hepe sa Carcar Police Station nga nahinabi sa Superbalita Cebu, nakanayon nga ang magtiayon gikatahong nagka­lalis tungod sa problema bahin sa kuwarta. “Kuwarta daw ilang gilalisan kay nang-ulos si ex-PO1 Lopez sa iyang asawa og P30 mil kay gigasto niini sa pagbiyahe sa Manila kay moapilar sa iyang kaso sa Napolcom human gi-dismiss sa serbisyo niadtong 2012,” dugang ni Liddawa. Matod ni Liddiwa, ang asawa nangita na sa bayad sa maong kwarta human inuslan sab niini sa gitrabahoan og gikatahong naningil na ma­ong nagkalalis. Ang asawa gikatahong nagtrabaho sa usa ka pawnshop sa dakbayan sa Carcar ug gikataho nga dunay problema usab kini sa panarbaho. Gipadayag ni Liddawa nga dako ang posiblidad nga naburyong na ang biktima tungod sa ilang dakong problema sa kuwarta ug natangtang sa serbisyo sa PNP. Sa nahibaw-an ni Liddawa, si Lopez natangtang sa serbisyo human gikasuhan og administratiba dihang napakyas sa pagtambong sa kaso sa ilegal nga drugas hinungdan nga nakagawas ang suspek human gi-dismiss ang kaso. Sumala sa mga silingan, ang suspek nga nagmaneho og habalhabal hilumon ug naila nga maayong tawo sa dapit busa nakurat ang mga lumolupyo tungod sa duguong hitabo sa sayo sa buntag.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Hulyo 24, 2017.

