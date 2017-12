Merkado sa Minglanilla gireklamo

MERKADO publiko sa lungsod sa Minglanilla nga nahimutang sa Poblacion Ward-1 gireklamo sa grabeng kabaho samtang mga basura tulo na adlaw nang wa gihakot. Ang mga manindahay sa lugar mireklamo sa Superbalita Cebu nga sa dugay nang higayon nag-antos sila sa grabeng kabaho. Gani sila mismo nag-antos sa kabaho ug ang mga mamalitay moreklamo na usab tungod kay baho ang ilang merkado. Ang ilang mga basura matag-tulo ka adlaw nga di mahakot. Si Municipal Administrator Concordio Mejias miangkon nga dunay higayon nga dugay makuha ang ilang mga basura sa merkado. Gani di lang ang basura sa merkado apan lakip na usab ang ilang mga basura sa barangay. Iyang gibutyag nga lima na ka tuig nga ang basura sa ilang lungsod hakuton sa pribadong kompaniya nga mao ang FDRcon nga mao usay nagkolekta sa basura sa siyudad sa Naga, diin ang mga basura adto ilabay sa Naga. Matod ni Mejias nga matag buwan nagbayad silag di moubos usa ka milyon ka pesos. Hinungdan nga kanunay na silang nagtawag sa atensyon sa kompaniya nga unta matag-adlaw hakuton ang ilang basura. Nagkanayon si Mejias nga dugay na unta silang gusto nga putlon ang kontrata apan usa sa ilang nasugatan nga suliran mao nga wa na usay mohakot sa ilang mga basura. Ilabi na karon nga wa man silay mga garbage truck nga mohakot. Matod ni Mejias nga ila nang gipahakot ang basura sa merkado apan nagpabilin ang kabaho tungod sa pagkabara sa ilang drainage ug nag-abot ang mga hugaw gikan sa isda, karne ug mga dunot nga utanon. Kagahapon gimandoan ni Mejias ang bombero nga pasiritan og tubig ang palibot sa merkado samtang pabutangan og chemical sa municipal agriculture aron mawala ang baho. Gibutyag ni Mejias nga sa di madugay masulbad na unya ang maong suliran tungod kay aduna naman silay gitugotan nga usa ka pribadong kompaniya nga mo-invest og sanitary landfill sa Barangay Candulawan. Sa higayon nga mahuman kini maputol na unya nila ang kontrata sa FDRcon sanglit kini naman unya ang mokuha sa ilang basura ug adto ilabay sa pribadong landfill. Ang proyekto usa ka Public Private Partnership tali sa ilang lungsod sa ug Jomara Construction. (DRT)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Disyembre 29, 2017.

