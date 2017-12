Reklamo batok sa cargo company?

NAHINUGON ang 33 anyos nga dalaga sa mga mahalong butang nga iya untang pinaskuhan gikan sa iyang langyaw nga higala sa dihang di kini niya makuha human siya gipangyoan og P25,000 sa cargo company diin gipadala ang package. Nagpatabang si Josephine Cardente, taga Barangay Canjulao, Lapu-Lapu City sa dihang nakadawat siya og text message gikan sa usa ka Nelia Guevarra nga nagpaila nga kawani sa GTC Air Cargo nga niabot na sa Manila ang iyang package. Inay nga magmaya sa kalipay si Cardente kay niadto rang Disyembre 23 niabot ang iyang package gikan sa Yamanashi, Japan nga gipadala sa iyang American nga higala apan nibanos ang kahibulong ug kabalaka. Gipahibawo siya pinaagi sa text nga gikinahanglan nga mobayad una siya og P25,000 kini gumikan sa undeclared nga $500 (P25,000) nga gisuksok sa luxury brand nga bag, hinungdan nga gipugngan ang package. Ang package matod pa gisudlan og iPhone 8 mobile phone, diamond earrings, branded nga relo ug bag lakip na ang mahalon nga perfume. Sa dihang gitawgan ang mobile number sa forwarding company nipasabot si Guevarra nga gikanahanglan siya nga mobayad og custom taxes and duties. Apan ang nahibudngan ni Cardente nga ngadto ni Guevarra ipadala ang kantidad sa address niini sa Pasay City, Metro Manila. (FVQ)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Disyembre 29, 2017.

