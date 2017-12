Talisay, Mingla nangandam sa trapik sa ting-uli

KAGAMHANAN sa dakbayan sa Talisay ug lungsod sa Minglanilla mopatuman og mga pamaagi aron di na masubli pa ang nasinating kahuot sa dagan sa trapiko karong ting-uli na usab sa katawhan aron pagsaulog sa Bag-ong Tuig. Usa sa mga lakang nga ipatuman sa Minglanilla mao ang pagdili sa mga traysikol ug habalhabal nga makalabang ug makadagan sa highway. Usa niini mao ang mga habal-habal ug mga traysikol dili na makalabang og makadagan sa highway. Ang mga opisyal sa lungsod sa Minglanilla naputos sa mga pagsaway tungod sa nasinating grabeng kahuot sa trapiko niadtong Sabado sa pagsugat sa Pasko.

Niabot og kapin sa 10 ka oras ang paghuot sa trapiko. Si Municipal administrator Concordio Mejias niingon nga upat ka mga panagbangga nga nahitabo sa ilang lungsod ug Talisay nga dugay nakuha ang mga sakyanan ug ang grabeng bul-og sa sakyanan maoy nakaingon sa grabeng trapik. Apan ning higayona, iyang gibutyag nga nagpatawag nag-meeting si Mayor Elanito Peña ug sa kapulisan ingon man mga sakop sa Minglanilla Traffic Commission (MITCOM) aron plansahon ang mga plano. Mga lakang Sa tigom, nauyonan nga ang tanang mga sakyanan nga gikan sa Candulawan kilid sa dakong mall nga moliko paingon sa national highway di na tugtan. Moliko na kini sa eskina sa clinic sa Dela Peña ug lahos sa unahan una pa mogawas sa national highway. Samtang ang mga habal-habal ug mga traysikol kutob nalang sa mga eskina kon diin sila gikan ug di na tugtan nga makalabang ug makaagi sa highway. Ila usab nga gipadad-an og suwat ang mga kompanya sa ilang dapit nga kon mahimo di mogawas ang ilang dagkong mga sakyanan sa buntag ug adto na sa gabii aron di makatampo sa kahuot sa trapiko. Hinuon iyang gitataw nga wa silay gipatuman nga truck ban sa lungsod sanglit wala man silay ordinansa labot niini. Samtang ang ilang kapulisan nangayo nag-augmentation force aron aron makatabang sa pag-man sa trapiko ug nakig-alayon na usab sila sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority (CT-TODA). Gipahibawo usab ni Mejias nga ang ilang kapulisan modakop na sa mga dispat­ser diha sa karsada nga maoy makaingon nga ang mga PUJ magpataka lang ug hunong. Nagkanayon si Mejias nga ila na usab nga gidasig ang ilang mga traffic enforcers nga kinahanglan nga manakop niadtong mga badlungong dri­ver gamit ang temporary ope­rators Permit nga gihuptan sa kapulisan. Way maka-leave Samtang sa dakbayan sa Ta­lisay, si Mayor Eduardo Gullas nimando sa iyang consultant nga si retired Geen. Cecil Ezra Sandalo nga himuon ang tanan gamit ang mga traffic enforcers nga di mabara ang dagan sa mga sakyanan sa ilang siyudad ilabi na sa Tabunok. Hinuon giklaro ni Gullas nga ang kahuot sa trapiko tungod usab sa lungsod sa Minglanilla. Iyang gitambagan ang mga opisyal sa mao nga lungsod nga mokuhag tawo nga di taga munisipyo nga maoy modumala sa ilang mga traffic enforcers nga adunay kahibawo ug isog nga modisiplina sa mga enforcers. Samtang ang operations chief sa CT-TODA nga si Engr. Almond Dela Peña mipahibawo nga sugod kagahapon walna siyay gitugtan nga mag-leave sa iyang mga sakop hangtod sa liwas sa Bag-ong Tuig aron pagsiguro nga anaa silang tanan. Usa sa ilang hugtan unta nga bantayan mao ang National Bacalso Ave., Tabunok ug ang South Coastal Road.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Disyembre 29, 2017.

