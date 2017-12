LTO mitabang sa trapik

NITABANG na ang Land Trans­portation Office (LTO) sa lo­kal nga kagamhanan sa lungsod sa Minglanilla pagsulbad sa suliran sa kahuot sa trapiko.

Samtang ang lungsod sa Minglanilla higpit nga modili sa mga traysikol ug habalhabal sa pagtabok sa highway.

Kon sila mosupak, panakpon na ang mga driver.

Upat ka mga empleyado o enforcers sa rehiyonal nga buhatan sa LTO 7 ang gipatabang pagpatunhay sa dagan sa tra­piko sa lungsod sugod kagahapon hangtod sa Disyembre 31 atol sa peak hours kun mga oras sa pagpamauli sa hapon.

Atol sa tigom kagahapon, si LTO 7 Director Alita Pulga nisugyot ni Minglanilla Mayor Elanito Peña nga ipakuha ang mga sakyanan nga nakaparada daplin sa national highway.

Nakita sa director ang daghang mga sakyanan nga nakaparada atubangan o kilid sa mga panimalay ug balay patigayon sa isig ka habig sa nasudnong highway kay way mga parking lot.

“They should be removed kay mao na sila naka-trigger sa traffic,” pahayag ni Pulga sa pakighinabi sa Superbalita Cebu kagahapon.

Dugang

Mga opisyal sa LTO 7 nisugyot usab sa hepe sa kapulisan sa Minglanilla nga morekomendar og dugang mga pulis nga mahimo nga deputized agents sa buhatan aron makaisyu og temporary operator’s permit.

Si Pulga nihangyo sa labaw sa kapulisan sa lungsod nga mo­du­so sa pangan sa mga pulis su­­nod semana aron maban­say ug maisyuhan og deputation order.

Matod niya, unom lang ka mga pulis sa Minglanilla ang na-deputized sa ilang buhatan apan duha na lang ang nahabilin kay ang upat gibalhin og laing units.

Siya nidugang nga mahinung­danon nga dunay presensiya sa mga pulis sa kadalanan.

“When the policemen are there naa sila’y authority to make apprehensions kay they are deputized by the LTO unlike sa enforcers sa lungsod nga citation tickets lang,” dugang ni Pulga.

Nitabang na ang LTO 7 sa Minglanilla gumikan sa dag­hang mga reklamo batok sa mga opisyal sa lungsod diin ang uban nipadayag sa ilang kasagmuyo sa social media sama sa Facebook dihang nasinati ang halapad ug pipila ka oras nga hinay sa pag-irog sa mga sakyanan gikan sa siyudad sa Talisay hangtod sa dakbayan sa Carcar niadtong Sabado sa miaging semana.

“Ang amo to help the local government of Minglanilla and the traffic management because of so many complaints kay grabe ang traffic,” sumala ni Pulga.

Siya nidugang gikinahanglan ang hiniusa nga paningkamot sa sektor sa transportasyon, o­­­perators og mga sakyanan, mga molupyo, mga tag-iya og mga balay patigayon sa lungsod, mga opisyal sa lungsod ug traffic management kay daghan ang nakatampo sa kahuot sa trapiko sa dapit.

Ipadakop

Si Concordio Mejias, municipal administrator, nibutyag nga ang tanang mga sakyanan nga gikan sa Candulawan kilid sa dakong mall nga moliko pai­ngon sa national highway, di na tugtan, kon dili moliko na sa eskina sa clinic sa Dela Peña ug lahos sa unahan una pa mogawas sa national highway.

Samtang ang mga habal-habal ug mga traysikol kutob na lang sa mga eskina kon diin sila gikan ug di na tugtan nga makalabang ug makaagi sa highway.

Ila nga gipadad-an og suwat ang mga kompanya sa ilang dapit nga kon mahimo di mogawas ang ilang mga dagkong sakyanan sa buntag ug adto na sa gabii aron di makatampo sa kahuot sa trapiko. (SCG, DRT)