Miro di modayon og resign

DI modayon og luwat sa katungdanan si Winefredo Miro, kinsa maoy gipasanginlan ug gipasakaan og kasong murder gumikan sa kamatayon ni Kapitan Felicisimo “ Imok” Rupinta sa barangay Ermita. Matod pa ni Miro nga nakalitan siya sa hitabo sanglit wala siya masayod nganong siya maoy gitumbok nga utok sa kamatayon sa kanhi kapi­tan hinungdan nga nakaluwat siya og mga pulong nga mo-resign isip operation head sa Cebu City Market Office. “Nakalitan lang ko sa mga panghitabo mao nakaingon ko nga mo-resign. Mo-duty gyud ko sunod tuig (January) bisan lonely kaayo ang akong New Year. Nganong ako kaha ang ilang gipasanginlan noh? Unsa kahay ilang motibo?” matod ni Miro. Iyang gipadayag nga sa iyang kalibre isip ultimo nga empleyado sa City Hall ug kanhi konsehal sa Ermita sulod sa 17 ka tuig ug adunay upat ka mga anak nga gibuhi, wa siyay kapasidad sa pagpatumba ni Rupinta kinsa gihulagway nga haligi sa Ermita. Si Miro nagkanayon nga dag­han siya og nadawat nga hulga sa kinabuhi apan matod pa niya nga wala siya mahadlok sanglit limpyo ang iyang konsiyensa sa kamatayon ni Rupinta. Na-problema Gipadayag ni Miro nga kay nasang-at na ang kasong murder ug frustrated murder batok kaniya, iya nalang kining atubangon sa husgado. Apan iyang gipadayag nga naglabad ang iyang ulo karon sanglit wa siyay kwarta nga ikabayad sa serbisyo sa abogado. Matod niya nga nangita pa siya karon uban sa iyang asawa og asa makahuwam og kwarta sanglit naproblema usab siya sa panalapi. Ang kapulisan nitumbok nga panagbangi sa vendors ug ni Rupinta ang motibo sa pagpapatay kaniya, way labot ang pulitika. Giangkon ni Miro nga aduna silay kasungian ni Rupinta sa ilang prinsipyo apan di sa personal sanglit ang gi-demolish sa barangay nga mga vendors adto modangop kaniya sanglit ilawom sa iyang hurisdiksyon isip operations head sa merkado.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Disyembre 30, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.