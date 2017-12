Suliran gihapon ang trapik sa Lapu

SA pagtapos sa 2017, giangkon ni Lapu-Lapu City Mayor Paz Radaza nga gikinahanglan pa nga i-improve ang pag­sulbad sa nagkahuot nga da­gan sa trapiko ilabi na sa dagkong mga dalan sa dakbayan. Panghinaot ni Radaza nga sa 2018, mo-cooperate ang ma­tag Oponganon sama sa pagtuman sa traffic rules ug di magpataka og parada sa mga sakyanan nga nagdugang lang sa problema sa trapiko. Usa sa gitutokan sa buhatan sa mayor mao ang problema sa basura ug drainage ilabi na niadtong barangays nga bahaan panahon sa uwan. “Atong gipaninguha nga ta­­nang Oponganon maserbisyohan pa gyud nato,” matod ni Radaza. Apan di mahimo sa kagamha­nan ang pagsulbad sa mga suliran nga way abag sa publiko. Ang kagamhanan nitaod na og 10 ka mga traffic lights nga adunay high definition CCTV cameras apan bisan pa, pabilin nga huot ang dagan sa trapiko sa pipila ka mga karsada. Lakip na ang panawagan ang pagdisiplina sa paglabay og basura nga maoy hinungdan sa pagkabara sa drainage system. (FVQ)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Disyembre 30, 2017.

