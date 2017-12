Duterte, Robredo gidapit sa Sinulog 2018

GIIMBITAR sa Sinulog Foundation, Inc. (SFI) si Presidente Rodrigo Duterte ug Bise Presidente Leni Rob­redo aron motambong sa grandiyusong kalihukan sa Sinulog Grand Parade karong Enero 21. Si Konsehal Dave Tumulak, chairman sa executive committee sa SFI, nagkanayon nga lakip sa ilang gipadad-an mao ang mga senador ug congressmen kansang mga imbitasyon gipada sa Office of the Se­nate President ug Office of the House Speaker. Matod ni Tumulak nga nagpangutana na ang Malacañang kon unsay mga kalihukan atol sa Sinulog nga gitumong sa kasaulogan sa adlaw nga natawhan sa Balaang Bata nga si Señor Sto. Niño. Hinuon, giklaro sa konsehal nga posibleng masayran ang ilang mga tubag usa ka semana sa dili pa ang Sinulog Grand Parade nga tambungan sa lainlaing delegasyon gikan sa Cebu City, lalawigan sa Sugbo ug ang giatngan sa tanan ang abilidad sa out-of-town contingents. Gipahibawo ni Tumulak nga andam na ang tanang gikinahanglan alang sa maong adlaw uban usab sa grabeng preparasyon sa SFI ug ang labing importante mao ang ilang gihimong security preparation alang sa minilyon ka mga tawo nga gustong mosaksi sa tinuig nga kalihukan. Moabot ngadto sa 34 ka mga contingent ang magpakita sa ilang abilidad sa pagsa­yaw isip halad ngadto kang Señor Sto. Niño karong Enero 21 nga mosubay sa unom ka kilometrong rota sa dili pa ang ilang final dance showdown sa Cebu City Sports Center. Si Mayor Tomas Osmeña kinsa tua pa sa Amerika alang sa iyang annual check-up, niawhag sa mga tawo sa pagsunod sa ipatuman nga mga patakaran sa City Go­vernment atol sa Sinulog diin usa sa ilang gihingusgan mao ang pag-ban sa pag-inom og alcoholic drinks nga nasulod sa 300 meter radius sa rota sa Sinulog. Nibahad usab ang mayor nga iyang pasirad-an ang mga establisemento sama sa hotel, restaurant bar ug ubang matang sa balay patigayon ngamobaligya og ilimnong makahubog atol sa Sinulog sanglit apil kini sa hugot nga preparasyon sa seguridad.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Enero 01, 2018.

