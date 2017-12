LPA posible mahimong bagyo karon

GIALERTO sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ang publiko sa posibleng baha ug landslide nga mahitabo sa unang duha ka adlaw sa Bag-ong Tuig gumikan sa low pressure area nga naa sa Mindanao. Si Engr. Alfredo Quiblat, officer-in-charge sa Pagasa Mactan, niingon nga ang LPA mamahimo nga tropical depression sa mosunod nga 48 oras ug tawgon kini og 'Agaton.' Matod niya, base sa ilang weather models, kon ang LPA mahimog tropical depression, may ang posibilidad nga mosubay kini sa giagian sa bagyong Vinta ug motugpa sa yuta sa Northern Mindanao. Si Quiblat niingon bisan kon katag ang nagpundok nga mga panganod, posibleng moabot og 250 kilometros ang radius niini hinungdan nga masinati sa Sugbo ang hinay ngadto sa kasarangan nga pag-uwan ug panagsa kusog nga uwan gumikan kay gibanabanang 100 kilometros lang ang distansiya sa Sugbo ug Bohol sa Mindanao. Ang LPA nakasud na sa Philippine Area of Responsibility kagahapon sa kaadlawon ug katapusan kining nakit-an sa gilay-on nga 950 kilometros silangan sa Mindanao, dapit sa Surigao del Sur. Si Quiblat niangkon nga dili pa sila kahatag sa lihok o gipaspason sa lihok niini kay usa pa kini ka LPA. Karong adlawa o ugma, motadlas kini sa Northern Mindanao. Duha ka senaryo ang gitan-aw sa Pagasa Mactan nga posibleng mahitabo, una, kon ma-develop sa pagka tropical depression ang LPA ug motugpa sa yuta sa Caraga region, posibleng mabalik kini sa pagka LPA. Ang laing senaryo, naay posibilidad nga magpabilin kini sa iyang gikusgon ug moabot sa Lanao del Norte ug Cagayan De Oro. Gumikan niini, masinati sa Sugbo ang gikusgon sa hangin nga 20 kilometros ngadto sa 30 ka kilometros matag oras labi na sa habagatang bahin sa lalawigan.

Si Quiblat nidugang nga posible usab sila moisyu og gail warning kon mapakusog sa LPA ang hanging amihan. Si Commander Jerome Ca­yabyab, pangu sa Coast Guard Station Cebu, niingon nga dunay mga kompaniya og barko ug fastcraft nga nikansilar sa ilang biyahe kagahapon bisan kon wa pay tropical cyclone warning signal sa ilang destinasyon tungod sa kakusog sa hangin ug kadagko sa bawod sa kalawran. Siya nidugang nga minos na lang ang gidaghanon sa mga pasahero nga namiyahe kagahapon agi sa mga pantalan sa Sugbo ngadto sa kasikbit nga mga lalawigan.

Sa talaan sa CGSC gikan sa Disyembre 19 hangtod sa alas 5 kagahapon sa hapon, niabot na og 402,503 ang mga pasahero nga nigawas sa mga pantalan sa Sugbo samtang, 321,265 ang nig-abot nga mga pasahero sa puwerto sa Sugbo.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Enero 01, 2018.

