Tabal sa Italy mag-training

NAGHINAMHINAM na si Cebuana Olympian Mary Joy Tabal sa dugang niyang makat-unan sa siyensa sa marathon sa iyang pag-apil sa Tuscany Training Camp sa Siena, Italy. Ang paglarga ni Tabal, sakop sa Motor Ace Racing Team, sa Italy nahilakip sa iyang pagpangandam alang sa iyang

tinguha nga maka-qualify alang sa 2020 Olympics. Sa interbyu sa SunStar Cebu, igsuong buhatan ning mantalaan, nagkanayon si Tabal nga moagi siya og daghang mga eksaminasyon sa Italy aron masuta kon unsa’y angayang buhaton aron moumento pa ang iyang pagdagan. Ang visa sa Italy ni Tabal naaprubahan sa miaging semana ug naghuwat na lang siya sa iyang visa sa Canada. Si Tabal mag-training sa Italy kauban ang iyang dugay nang coach nga si John Philip Duenas sulod sa 40 ka mga adlaw ug human niini, moderetso na kini sa Canada aron mosalmot sa 2017 Sco­tiabank Ottawa Marathon karong Mayo 28. Ang Scotiabank Ottawa Marathon mao ang lumba nga giapilan ni Tabal sa miaging tuig diin naka-qualify siya alang sa Olympics.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 09, 2017.

