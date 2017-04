Migallen: Wade, Miami ug ang NBA playoffs

SO, human sa lubog ug kulbahinam nga panag-ilog sa katapusang puwesto sa Eastern Conference playoffs, milutaw ra gyud nga ang Indiana Pacers ug Chicago Bulls mao ang nakalingkod sa ikapito ug ikawalong lingkuranan alang sa sunod round.

Actually, nagtabla ang Bulls ug ang Miami Heat sa standing sa East pagkahuman sa regular season nga pulos a­­dunay 41-41 nga baraha apan gilupig ang Heat sa tie-breaker hinungdan nga sila maoy nahagsa sa ikasiyam nga luna.

Ironic kaayo alang sa Heat ang ilang pagkataktak sa playoffs tungod kay ang team pa gyud sa ilang star player kaniadto nga si Dwyane Wade maoy nakapalagpot kanila.

Sa ato pa, si Wade makabalik sa playoffs nga ning higayona dili ang Heat maoy iyang kauban kon dili ang Bulls na. Kini maoy iyang ika-12 nga pagtaak sa finals, 11 niini sa dihang Bulls jersey pa ang iyang uniform.

Kulbahinam kaayo kay sa naghinapos nga bahin sa season, duha ang available slots alang sa playoffs apan tulo sila ang nag-i­log sa naghinapos nga ba­hin nga kombati apil ang India­na Pacers (42-40) nga maoy nakalabni sa ikapitong puwesto.

Kay kon napildi pa ang Indiana sa katapusang duwa niini batok sa Atlanta Hawks hayan sila maoy mataktak pinaagi sa tie breaking system.

Nataktak man tuod ang Heat apan nagbilin kini og maayong timailhan sa team nga bisan tuod og gibiyaan sila sa ilang mga star players sama nila ni Wade, LeBron James, Chris Bosh nga maoy naghatag kanila og upat ka finals appearance ug duha ka championships, sa gihapon nakahatag kini og saktong kombati.

Nagsugod silag 11-30 nga baraha sa first half sa season apan mikulit kini og 30-11 sa second half sa season, so not bad for the team nga gibiyaan sa ilang Big 3.

Sa East, ang Boston (53-29), isip no. 1 team maoy makontra sa Chicago sa Round 1 best-of-seven playoffs nga sugdan ugma samtang ikabagat sa Pacers ang no.2 nga Cleveland (51-31) sugod karong adlawa. Ang Toronto Raptors (51-31) nga maoy no. 3 makigsangka sa no.6 nga Milwaukee Bucks (42-40) sugod karong buntag sab, samtang ang no. 4 nga Washington (49-33) mobagat sa no. 5 Atlanta Hawks (43-39) nga mosugod sab ugma.

Sa Western, ang mosugod og duwa sa playoffs karon mao ang no. 2 San Antonio Spurs (61-21) batok sa no. 7 nga Memphis Grizzlies43-39). Sa niaging tuig mao sab ni sila an gang nag-abot sa first round sa mao gihapon nilang puwesto.

Ang no. 4 nga Los Angeles Clippers (51-31) vs. no 5 nga Utah Jazz (51-31). Ugma ang no. 1 nga Golden State Warriors (67-15) mokontra sa no. 8 nga Portland Trail Blazers (41-41) ug ang no. 3 nga Houston Rockets (55-27) makigsangka sa no. 6 nga Oklahoma City Thunder (47-35) sa ilang kaugalingong best-of-seven series. (junmigs0622@yahoo.com)