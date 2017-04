Gisungay og balik

GIUSBAN pagsungay sa No.8 Chicago Bulls ang East no.1 ug host Boston Celtics, 111-97, sa Game 2 aron pagposte og 2-0 nga bintaha sa ilang 1st round playoffs series sa National Basketball Association (NBA) kagahapon.

Gipanglulohan nila ni Jimmy Butler ug Dwyane Wade ang Bulls pinaagi sa ilang 22 puntos matag usa samtang nidugang og 18 puntos si Robin Lopez.

Daghan ang nakurat kon unsa’y nakaon sa Bulls nga ilahang nasagunsonan pagpilde ang No.1 team sa ilang grupo, giklaro ni Butler nga dili siya usa niini.

“I’m not surprised because everybody’s so locked in right now,” matod ni Butler, kinsa nakamugna sab og walo ka rebounds ug walo sab ka assists.

Gawas nila ni Butler, Wade ug Lopez, aduna pa’y laing tulo ka mga magduduwa ang Bulls nga nakatampo og doble-digit nga puntos samtang ang uban nilang mga kauban ningkayod sa ubang mga departamento.

“Everybody’s putting in each work, watching film, working on their game,” dugang ni Butler. “That’s where your confidence always comes from.”

Si Isaiah Thomas, kinsa nagbangutan pa sa kamatayon sa iyang igsuong babaye, miduwa ug nagpakatap kini’g 20 puntos aron pangulohan ang nangaminghoy nga Celtics.

Ang Celtics maoy naka­mugna sa nag-unang pito ka mga puntos apan human niini, nagpabuto og 20-4 nga rally ang Bulls aron kontrolahon og sugod ang duwa.

Raptors 106, Bucks 100

Sa Toronto, nagkumboya og 45 puntos sila si DeMar DeRozan ug Kyle Lowry aron pangulohan ang kadaugan sa host Raptors batok sa Milwaukee Bucks nga maoy nakatabla sa ilang series, 1-1.

Si DeRozan nagpakatap og 23 puntos, nitampo og 22 puntos si Lowry samtang nihatag og 16 puntos si Serge Ibaka alang sa kadaugan.

Ang Bucks gipangulohan ni Giannis Antetokounmpo pinaagi sa iyang 24 puntos ug 15 rebounds, nitunol og 20 puntos si Khris Middleton samtang nihatag og 18 puntos si Greg Monroe had.

Clippers 99, Jazz 91

Nakatabla sab ang host Los Angeles Clippers human nila gibawsan ang Utah Jazz sa kaugalingon nilang series.

Gipangulohan ni Blake Griffin ang kadaugan pinaagi sa iyang 24 puntos, nitampo og 21 puntos si Chris Paul samtang niamot og 18 puntod ug 15 rebounds si DeAndre Jordan.

Gidominar sa Clippers ang pinuntosay sa ilawom nga ba­hin, 60-38, aron pakga­ngon ang Jazz.

Ang Jazz gipangulohan ni Gordon Hayward pinaagi sa iyang 20 puntos samtang nihatag og 13 puntos si Joe Johnson. AP, ESL