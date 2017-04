UV nakakaplag og mga haligi

NAKAKAPLAG og magsuong haligi sa ilawom nga bahin ang University of the Visayas (UV) Green Lan­cers nga gilaumang ma­katabang og dako sa ilang kampanya sa pagdepensa sa ilang korona sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) college division karong tuiga.

Sa paningkamot sa ilang kugihang scouting coach nga Van Halen Parmis, nakuha sa Green Lancers ang magsuong sila si Jossier ug Janner Hassan nga pulos adunay 6’5” nga gitas-on.

Si Jossier, kinsa nagduwa isip high school varsity sa Ateneo de Manila University, nag-edad og 17 samtang si Janner, kinsa kanhi magduduwa sa University of the East, nag-edad og 22.

Nagkanayon si Parmis nga iyang nasigpatan ang talento ni Jossier sa Batang Pinoy 3x3 basketball competition sa miaging tuig sa Tagum City.

Gipasabot ni Parmis nga dihang iyang nakita ang duwa ni Jossier, wala siya mag-usik og oras ug iya dayon kining gihaylo aron moduwa sa Green Lancers.

Apan giklaro ni Parmis nga dili sayon ang iyang pagpangulitawo nsa talento ni Jossier gumikan kay anak kini sa aduhang magtiayon sa Mindanao.

Sa pagkapursigido ni Parmis, miuyon ra ang mga ginikanan ni Jossier nga moduwa kini sa Green Lancers ug mismong ang amahan pa niini ang misugyot nga apilon na lang sab si Janner.

Nagkanayon si Parmis nga ang iyang pagkaplag sa mag­suong Hassan nagsilbeng tubag sa iyang mga pag-ampo.

“Their transfer to UV is indeed a blessing to the team and definitely an answered prayer for me, I must say,” Facebook chat ni Parmis ning mantalaan.

Gihulagway ni Parmis ang dinuwaan ni Jossier nga kumbinasyon sa estilo sa higanteng mga produkto sa Green Lancers nga sila si 7-footer Greg Slaughter ug 6’5” JR Quiñahan, kinsa pulos na nagduwa sa Philippine Basketball Association (PBA).

“Si Jossier is more on offense pero kining usa kay grabe modepensa,” dugang ni Parmis.

Ang magsuong Hassan ania na sa Sugbo ug nag-apilan na sa praktis sa Green Lancers.

Gipasabot sa magsuon nga aduna’y mga isyu silang gisagubang sa Manila hinungdan nga wala sila motiwas og duwa sa tagsatagsa nila ka mga tunghaan.

“Madami din na mang opportunities dito sa Cebu. Inibigay ko ang lahat para sa bago kong team,” matod ni Jossier sa interbyu ning mantalaan sa cellphone.

Ang magsuon puwede nang makaduwa karong tuiga sa Cesafi apan nagdepende pa tanan sa ilang credentials.

Si Jossier nagplanong moku­ha og BS biology isip prepa­ratory sa kursong medecine alang sa iyang tinguha nga mahimong doktor samtang si Janner mokuha og kur­song BS management.