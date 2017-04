King James nagbangis

GIAGAK ni LeBron James ang defen­ding champion Cleveland Ca­valiers sa ma­kasaysayong pagbangon gikan sa pagkalubong batok sa host Indiana Pacers, 119-114, aron pagposte og 3-0 nga bintaha sa ilang Eastern Conference 1st round playoffs series sa Na­tional Basketball Association (NBA) ka­gahapon.

Bangis gimugna ni James ang iyang ika-17 nga triple-double sa season nga 41 puntos, 13 rebounds ug 12 assists aron pangulohan ang pagbangon sa Cavaliers gikan sa 26 puntos nga pagkalubong.

"We knew we had to take (some) punches, but it was a flurry, more than we expected,’’ batbat ni James. "At halftime, I was just looking at the guys and telling them ‘Let’s get a couple stops.’’

Ang nahimo sa Cavaliers napatik isip ikatulong labing dako nga pagbangon gikan sa pagkalubong sa kasaysayan sa playoffs. Sa halftime, ang Cavaliers naggukod og 25 puntos, 49-74.

Ang kanhi rekord sa labing dakong pagbangon gikan sa pagkalubong sa halftime kay 21 puntos nga nahimo sa Baltimore batok sa Philadelphia 76ers niadto pang 1948.

Si James padayon sab nagmugna og rekord alang sa iyang kaugalingon.

Nailugan na sa four-time MVP sa ikatulong luna sa all-time scoring list si Kobe Bryant, kinsa miretiro nga nakahipos og 5,640 puntos. Si James aduna na’y 5,669 puntos.

Namugna sab ni James ang iyang ika-20 nga sunodsunod nga kadaugan sa 1st round playoffs diin iyang natablahan ang nahimo sa tulo ka mga kanhi sakop sa Los Angeles Lakers nga sila si Michael Cooper, Magic Johnson ug James Worthy.

Pagsugod sa 3rd quarter, usa ka 12-3 nga rally ang gimugna sa Cavaliers aron pahakan ang labaw sa Pacers ngadto na lang sa 15 puntos.

Nagpadayon ang pagbangon sa Cavaliers nailog nila ang labaw, 100-98, pinaagi sa duha ka sunodsunod nga hansak ni James sa tungatu­ngang bahin sa 4th quarter.

Ning higayuna, tatawng nibalit-ad na ang momentum ug naaninaw na sa Cavaliers ang kadaugan.

Sila si Kyrie Irving, JR Smith, Kevin Love ug Channing Frye niamot og 13 puntos matag usa alang sa kadaugan samtang nihatag og 12 puntos si Kyle Korver.

Grizzlies 105, Spurs 94

Sa Memphis, nagpakatap og 24 puntos si Mike Conley aron pangulohan ang kadaugan sa host Grizzlies batok sa San Antonio Spurs.

Nidugang og 21 puntos matag usa sila si Marc Gasol ug Zach Randolph alang sa kadaugan.

Ang Spurs, nga naglabaw gikan ning maong series sa West, 2-1, gipangulohan ni Kawhi Leonard pinaagi sa iyang 37 puntos samtang nihatag og 16 puntos si LaMarcus Aldridge.

Bucks 104, Raptors 77

Sa laing series sa East, gipanglampornas sa host Milwaukee Bucks ang Toronto Raptors aron pagkulit og 2-1 nga bintaha.

Gipangulohan ni Khris Middleton ang kadaugan pinaagi sa iyang 20 puntos. AP, ESL