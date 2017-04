Medellin motocross ipahigayon karon

HUMAN sa malampusong pagpahigayon sa 19th Ornopia Cup sa miaging semana sa Calambua, San Remigio, ang kulbahinam nga aksyon sa motocross sa Sugbo motapon sa lungsod Medellin ugma. Kapin sa 100 ka riders gikan sa nagkadaiyang mga dapit sa nasod ang maglumbaanay sa lumba nga giulohan 1st Mayor Joven Mondigo, Jr. Motorcoss Cup. Nagkanayon ang nag-organisar sa lumba nga si MS Motosuit big boss Lou Or­nopia, lain na sab nga makapaukyab nga aksyon ang gilaumang masaksihan sa Medellin. Kaabag ni Ornopia sa pag-organisar sa lumba mao sila si Jonathan Cuyos ug Edwin Dilao. Mangapil sa lumba ang nag-unang riders sa Sugbo nga sila si Jonjon Adlawan, BJ Pepito, Denmark Supatan ug Venil Abellar. Manulong mao ang riders gikan sa mga siyudad sa Ozamiz, Dumaguete, Ormoc ug Dipolog. Ang mga kategoriya nga kombatihan mao ang elite, expert, open enduro, local enduro, intermediate, veterans, beginners production, novice production, underbone, exe­cutives A, B ug C ug ang mini class 50cc, 65cc ug 85cc. Ang lumba suportado sa gobiyerno sa Medellin pinangulohan nila ni Mayor Benjun Mondigo ug Vice Mayor Lee RJ Villapez.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 22, 2017.

