Tapales gihuboan og korona human pakyas sa pagkuha sa saktong timbang

GIHUBOAN si Marlos Tapa­les gihuboan sa iyang isip kam­piyon sa bantamweight sa World Boxing Orga­ni­zation (WBO) Marlon Tapales human wala siya ma­kapasar sa limit nga 118-pound weight sa opisyal nga tinimbangay kagaha­pon sa Osaka, Japan. Unang masaligon si Tapales nga makuha ra gyud niya ang ensaktong gibug-aton sa tinimbangay apan napakyas taliwala sa pagpaningkamot sa pagpaus-os sa timbag. Si Tapales mohimo unta sa iyang unang depensa sa iyang titulo batok sa Hapon nga si Shohei Omori sa ilang rematch sa Edion Arena sa Osaka, Japan karong gabii. Sa miaging semana, nahimo nang isyu ni Tapales ang sob­ra sa iyang timbang sa 118-pound limit. Apan iyang gipasabot nga dili kini bag-o alang kaniya kay mao kini iyang naandan. Iyang gipadayag ang iyang kaandam alang sa maong away. Ingon niya nga dili kini makaapektar sa iyang kondisyon ug dali ra kaayo niyang makuha ang 118 lbs. pinaagi sa jogging karong buntag. Kon kahinumdoman, si Tapales mi knockdown ni Omori og katulo sa first round. Nakabangon man tuod ang 24-anyos nga haponanon apan nagbarag-barag pa kini. Sa second round, wa usiki ang panahon ni Tapales ug padayon kini nga miataki ni Omori hangtod nga giundang sa re­feree ang away. Sukad sa ilang panagsangka, kausa pa makaaway si Tapales ug kini mao ang iyang ika-11 nga round nga kadaugan batok ni Pungluang Sor Singyu aron angkon ang WBO bantamweight title. Sa iyang bahin, si Omori katulo na makaaway ug katulo na usab modaog lakip niini ang pag knockout ni kanhi world title challenger Rocky Fuentes. Si Tapales adunay 29-2, 12 ka knockouts nga record samtang si Omori nag­hambin og 18-1, 13 ka knockouts nga baraha.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 23, 2017.

