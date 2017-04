Series gitabla sa Memphies

HERO. Si Marc Gasol (33) sa Memphis Grizzlies sa iyang bayanihong itsa atubangan ni LaMarcus Aldridge sa San Antonio Spurs sa overtime niining aktoha nga maoy nakapadaog sa Grizzlies ug mitabla sa ilang series, 2-2. (AP Photo)

KULBAHINAM nga gipakaging ni Marc Gasol ug sa Memphis Grizzlies ang title-contender San Antonio Spurs aron tablahon ang ilang Round 1 sa playoffs best-of-seven series sa Western Conference, 2-2. Si Gasol, sa katapusang 0.7 segundos nga nahabilin sa overtime mipabuto og 12-foot jumper nga maoy nag-aswat sa host Grizzlies ngadto sa 110-108 nga kadaugan. Ang Grizzlies naglabaw og 10 puntos apan hinayhinay kining nahilis ug ang 32 ka turnovers niini maoy napahimuslan aron tablahon sa Spurs ang score sa overtime. Si Mike Conley nakakulit og franchise postseason record pinaagi sa iyang 35 puntos samtang si Gasol milamas usab og 16 puntos lakip sa iyang bayanihong itsa. Aduna usab siyang 12 ka rebounds. Wa magsilbi ang 43 puntos ni Kawhi Leonard sa Spurs nga maoy iyang personal record sa post season. Siya ang inusarang mipugnit og 16 sa katapusang puntos sa Grizzlies. Iya usab nga natabla ang score, 108-108, sa katapusang 17 segundos sa wala pa kini tubaga sa bayanihong itsa ni Gasol. Mobalik ang series sa teritoryo sa San Antonio karong Martes (Miyerkules sa Pilipinas). Didto sa Oregon, mipakatap og 34 puntos si Stephen Curry, midugang og 24 si Thompson ug bisan tuod og kuwang sa tawo, gipukan sa Golden State Warriors ang host Portland Trail Blazers, 119-113. Niini nag-ung-ong na alang sa sunod round ang Warriors human nila maangkon ang 3-0 nga bintaha sa ilang best-of-seven series sa playoffs. Naglabaw ang Blazers og 17 puntos sa first half apan wa kini nila nila mamintinar sa dihang nagsugod og panginit ang mga kamot nila ni Curry ug Thompson. Mahimong malangkat na sa Warriors ang lingkuranan alang sa sunod round karong Lunes (Martes sa Pilipinas) sa Game 4 sa mao gihapon nga Moda Center. Sa ikaduhang sunodsunod nga higayon ning maong playoff, wa gihapon makaduwa si Kevin Durant sa Warriors tungod sa padayong pagpanakit sa iyang bagtak. Nagpabilin usab si coach Steve Kerr sa ilang hotel tungod sa di maayong gipamati sa iyang lawas. Sa laing panag-engkuwentro, gituhik sa Atlanta Hawks ang Washington Wizards, 116-98, aron sakmiton ang ilang unang kadaugan sulod sa tulo ka duwa sa ilang series. Si Paul Millsap mipakli og 29 puntos ug sa Dennis Schroder mipaksit usab og 27 puntos aron pakgangon ang duha ka sunodsunod nga kadaugan sa Wizards, 2-1. AngGame 4 ipahigayon karong Lunes (Martes sa Pilipinas) didto gihapon sa korte sa Atlanta. Ang Toronto Raptors sa ilang bahin, gitabla usab sa Toronto Raptors ang ilang Eastern Conference playoffs series batok sa Milwaukee Bucks pinaagi sa 87-76 nga kadaugan sa Game 4. AP

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 24, 2017.

