Bogo 3-0 na sa Governor's Cup

MIPAKATAP og 29 puntos si Justine Valenzuela, 27 niini gikan sa three-point area sa dihang gibuntog sa Bogo City ang Madridejos, 94-81, aron pag-sweep sa ilang mga duwa sa Bantayan Island sa Governor’s Cup basketball tournament North Division 3 niadtong Dominggo sa Barangay Ocoy Covered Court sa lungsod sa Sta. Fe. Sa kadaugan, ang Bogo padayon nga way pildi sa tulo ka duwa ug modagan pa og siyam ka mga adlaw aron mao na usab kini ang mohost sa Bantayan sa Mayo 3, samtang ang kapildihan nag-unlod sa Madridejos ngadto sa 1-2 nga baraha. Samtang sa Minglanilla, gipabuthan sa Talisay City og dakong rally sa final quarter ang Naga City aron kuliton ang 76-58 nga kadaugan samtang way kaluoy nga gidabodabohan sa Minglanilla ang Argao, 116-84. Ang Talisay ug Minglanilla nga pulos na karon adunay 2-0 nga baraha magsangka ugmang adlawa sa Naga City aron pagdeterminar kon kinsa ang makakuha sa unang lingkoranan. Nagsunod sa Bogo sa ilang division mao ang Bantayan ug Sta. Fe nga may 2-1 nga record. Hinuon ang Bantayan maoy nakabintaha tungod sa win-over the other team rule diin ilang gipukan ang Sta. Fe sa ilang panagsangka, 85-65. Migukod usab ang Medellin pinaagi sa ilang paglubong sa wala pay daog nga San Remegio, 103-86. Sa laing resulta, ang SanFernando Spartans mipugnit sa ilang unang kadaugan batok sa wa pay daog nga Sibonga, 90-74.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 25, 2017.

