Selebrasyon. Malipayon nga nagselebrar si Kyrie Irving (wala) ug LeBron James (tuo) human nila maharos ang best-of-seven series sa Round 1 sa playoffs sa NBA batok sa Indiana Pacers kagahapon. (AP Photo)

SA makausa pa, gipakita ni LeBron James ang naandan niyang gimbuhaton sa playoffs kagahapon. Una iya na usab nga giaswat ang Cleveland Cavaliers gikan sa malisod nga sitwasyon, ug sa samang higayon, iya na usab gipabakasyon og sayo ang Indiana Pacers. Si James mipabuto og tres sa katapusang 1:08 segundos sa duwa aron kompletohon sa defending champion Cleveland Cavaliers ang ilang pagharos ug pagtapos sa ilang Eastern Conference playoff series batok sa Indiana Pacers, 106-102, kagahapon. Gawas sa tres, nakahimo pa gyud kini og interception, milangkat og usa ka rebound ug bugnawng mipasulod og usa sa duha ka free throws sa nahabiling 1.9 segundos nga maoy nagselyo sa ilang kadaugan. Bisan pa man tuod og nakasinati og grabing pressure, apan daw sa lisodlisura ni James ang iyang kaugalingon diin siya mipupo og 33 puntos, 10 ka rebounds, upat ka assists, upat ka steals ug duha ka blocks. Kadto maoy iyang ika-21 nga sunodsunod nga kadaugan sa first round playoffs ug iyang nalabawan sila si Michael Cooper, Magic Johnson ug James Worthy sa maong record nga nakulit sa ilang pa­nahon. Naglabaw og 13 puntos ang Cavaliers apan sa wala damha hinayhinay kining nahilis hangtod nga nakuha pa gyud ang labaw sa Pacers, 102-100 sa katapusang 1:31 segundos. Apan nakawang ang tanan alang sa Pacers sa dihang si James ang miarangkada nga daw sa usa liyon nga nagmangtas sa bisan asa nga anguloha. Ikasangka sa Cleveland sa second round ang modaog sa laing series tali sa Milwaukee Bucks ug sa Toronto Raptors nga sa pagkakaron nagtabla na, 2-2. Sa laing Eastern playoffs, natabla sa Boston Celtics ang ilang kaugalingong series batok sa Chicago Bulls, 2-2, human sa makutas nga kalampusan, 104-95. Sa Western playoffs, mipakatap ang beteranong si Joe Johnson og 28 puntos aron pangulohan ang Utah Jazz ngadto sa 105-98 nga kadaugan batok sa Los Angeles Clippers. Kadto maoy naka­pa­tabla sa ilang series, 2-2. Giinat usab sa Houston Rockets ang ilang bintaha sa ser­ya, 3-1, human nila buntoga ang Ok­­­lahoma Ci­ty Thunder, 113-109, sa Game 4. JBM, AP

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 25, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.