Tapales by knockout

GIPAMATUOD ni kanhi world champion Marlon Tapales nga pagtangtang og titulo gikan kaniya dili makaapekto sa iyang away ibabaw sa ring. Usa ka adlaw human huboi sa iyang World Boxing Organization (WBO) bantamweight crown niadtong Sabado sa dihang wa kini makakuha sa iyang timbang, si Tapales mi-knockout sa haponanon nga si Shohei Omori niadtong Dominggo sa gabii sa Edion Arena sa Osaka, Japan. Ang 25-anyos nga taga TuĀ­bod, Lanao del Norte mipahapĀ­la ni Omori sa naghinaos nga segundos sa ikanapulo nga round nga nakapapugos sa referee sa pag-undang sa away sa katapusang 16 segundos. Ang kadaugan nakapabalik sa dungog sa Filipino warrior kinsa mitimbang og 120 lbs. nga sobra og dos libras sa ilang 118 lbs. sa official weigh-in sa maong away nga maoy hinungdan nga gitangtangan siya sa bakus. Hangtod sa ikasiyam nga round, si Omori maoy naglabaw sa scorecards sa tulo ka mga judges, 86-85. Kon midaog pa unta si Omori hayan siya unta ang ideklarar nga bag-ong WBO champion. Sa kadaugan, si Tapales misaka ngadto sa 30-2 nga baraha nga may 13 ka knockout ug kadto maoy iyang ikaduhang pagtumba ni Omori kinsa iyang nakontra niadtong duha na ka tuig ang milabay. Subay niini, giangkon ni Tapales nga dili na gyud niya makaya pa ang 118 lbs. Ug determinado na gyud kini nga mopasaka sa iyang timbang. Iyang gibutyag nga 147 lbs na ang iyang timbang sa dihang nagsugod siya og training ug nagkinahanglan siya mawagtangan og 30 lbs. butang nga wa gyud niya mahimo. Gikataho nga ang iyang titulo posibling adto ihatag ni Zolani Tete sa South Africa kinsa mipukan sa laing Pinoy fighter nga si Arthur Villanueva niadtong Sabado didto sa UK.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 25, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.