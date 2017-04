Migallen: Nabitin sa mga NBA games

PASTILAN. Kon dunay mga mahiligon sa basketball ilabi na kadtong mga nagsunod sa NBA nga gibati og dakong kasagmuyo karon, usa na niini kadtong mga subscribers sa Skycable, apil na ko niini. Sa pagsugod man gud sa playoffs sa NBA, kalit lang nga wa na makapasalida sa mga NBA games ang BTV channel ug ang NBA Premium TV sa Skycable. Kay wa lagi klarong pahibawo, nagtuo ta nga adunay technical problem sa network pero midangat na lang og pipila ka mga adlaw wa man gihapon. Mao na lay atong nahibaw-an pinaagi sa social media nga wa diay ni magkasinabot ang Skycable ug Solar nga maoy dunay right sa pagpasalida sa mga NBA games. Sa taho nga atong nasayran, nga wa diay ni makabayad ang Skycable sa Solar hinungdan nga giputol nila ang mga Solar channels lakip na niini ang NBA Premium ug BTV. Dako-dako ra bang kantidad ang nalambigitan niini kay hapit na moabot og binilyon ka pesos. Naatol pa gyud sa NBA playoffs na lagi. Nakadawat kitag pipila ka mga tawag sa sayo pa nga nagpakisayod kalabot niini, pero wa tay ikatubag kay wa lagi ta masayod niadtong higayona. Kon regular subscribers ka sa Skycable pipila ka mga channels ang nalakip sa package deal sa imong monthly fee. Pero lahi ang imong mabayran sa NBA Premium channel matag buwan. So special ang monthy fee niini. Ning uwahi lang, nakadawat tag bill sa Skycable. Abi nakog automatic nila nga dili iapil sa ilang billing ang bayranan sa NBA Premium channel kay wala na lagi sila makapasalida niini. Pero, kaluoy sa Diyos, anaa man gihapon. Nabitin na, gipabayad pa. Labing siguro daghan mi ani nga naigo. ● ● ● Sa naghinapos nga mga adlaw sa regular season, mitumaw ang pagduda sa kapabilidad sa Cleveland Cavaliers sa pagdepensa sa ilang titulo. Kini kay daw sa nagkaguliyang man lagi ang team tungod sa mga injuries nga mihamok sa pipila ka mga players nga giabayan og sunodsunod nga kapildihan. Mao kini rason kon nganong nius-os sila sa no. 2 spot ug napulihan sa Boston Celtics sa liderato. Pero nagduda ko nga posibling sagol tinuyo-an ang pagpa-us-os sa Cavs kay morag ilang likayan nga makontra nila ang Chicago Bulls o kaha ang Miami Heat nga maoy nag-ilog sa ikawalo ug katapusang puwesto alang sa Eastern playoffs. Dili kay sa nahadlok kon dili tungod sa ilang kasuod. Si James upat ka tuig sa Heat samtang ang iyang suod nga higala ug kanhi kauban nga si Dwyane Wade anaa karon sa Bulls. Pero tan-awa nga karon anaa na sa playoffs series, nasolido pagbalik ang Cavaliers ug ang resulta gi-sweep ang Indiana Pacers alang sa second round. Sa gihapon, milutaw ang kabangis ni LeBron James. Kagahapon, misunod usab dayon ang Golden State Warriors sa pag-sweep sa ilang series human nila palagpota ang Portland Trailblazers, 4-0. Sayo pa man tuod, pero mora og susama ra gihapon ning sitwasyona sa niaging season. Mag-abot ra gihapon ang Cavaliers ug Warriors sa finals, kana kon way laing team nga magmilagro. Sa akong tan-aw nagkahait ra ba ron ang Houston Rockets. (junmigs0622@yahoo.com)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 26, 2017.

