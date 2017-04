Warriors miharos sab

Selebrasyon. Si Draymond Green ug JaVale McGee sa Golden State Warriors nga binanggaay sa ilang dughan isip selebrasyon sa ilang pagharos sa Portland TrailBlazers sa playoff series kagahapon. (AP Photo)

HUMAN ma-sweep sa defending champion Cleveland Cavaliers ang 1st round sa playoff series batok sa Indiana Pacers sa Eastern Conference, ang Golden State Warriors mao na usab ang misunod sa lakang. Kagahapon, way kaluoy nga gidabodabohan sa Warriors ang Portland Trailblazers, 128-103, aron tapuson ang ilang kaugalingong 1st round playoffs series sa Western Conference, 4-0. Ang Warriors mipahagsa og 14-0 nga rally nga maoy ilang giabli sa first quarter, lima niini gikan ni Kevin Durant, kinsa bag-o lang nakabalik human sa duha nga pagpalta tungod sa injury sa iyang bagtak. Sa kadaugan, miabante ang Golden State sa Western Conference semifinals ug maghuwat na lang sa modaog tali sa Los Angeles Clippers ug Utah Jazz nga nagtabla pa sa ilang serya, 2-2. Si Stephen Curry mipaksit og 37 puntos, midugang og 21 si Draymond Green, ug 18 usab ang natampo ni Klay Thompson. Mitapos sa duwa si Durant nga igo lang naka 10 puntos lakip na ang duha ka triples. Sa Eastern Conference, giusban sa Atlanta Hawks ang Washington Wizards, 111-101, aron tablahon usab ang ilang series, 2-2. Si Paul Millsap mipugnit og 19 puntos samtang si Dennis Schroder nakatampo usab og 18 ug ang double-double ni Dwight Howard kinsa adunay 16 puntos ug 15 ka rebounds ang nakahatag usab og dakong pag-abag usab sa Hawks. Nangulo sa pildirong Wizards si Bradley Beal nga may 32 puntos ug 22 usab ug 10 ka assists ang naumol ni John Wall. Ang Game 5 mobalik ngadto sa Washington ugmang adlawa. Gisakmit usab og balik sa Toronto Raptors ang ilang bintaha sa series, 3-2, pinaagi sa paglubong sa Milwaukee Bucks, 118-93. Ning higayona, si Norman Powell ang nahimong bida sa Raptors kinsa sayo kaayong mipugnit og labaw ug wala na kini molingi pa hangtod sa pagtingog sa katapusang buzzer sa duwa. Si Powell mibulsa og 25 puntos samtang si Serge Ibaka nakatigom usab og 19 puntos. Si DeMar DeRozan mipakli og 18 ug 16 usab ang kang Kyle Lowry. Mobalik sa nataran sa Milwaukee ang series alang sa Game 6. Si Giannis Antetokounmpo miyagyag og 30 puntos alang sa napukan nga Bucks. JBM, AP

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 26, 2017.

