Adiyos, Oklahoma City Thunder

Sorry. Ang star player sa Oklahoma City Thunder (OKC) nga si Russel Westbrook nga masulob-on kaayong mitubag sa mga media human sila hingpit nga napalagpot sa Houston Rockets sa 1st round playoffs series kagahapon. (AP Photo)

MIPAKATAP og 34 puntos si James Harden ug miitsa usab og saktong suporta ang iyang mga kaubanan sa Houston Rockets aron ibali­wala ang 47 puntos nga nahimo ni Russel Westbrook pinaagi sa 105-99 nga kadaugan batok sa Ok­lahoma City Thunder kagahapon. Sa kadaugan, ang Rockets misulbong paingon ngadto sa Western Conference semifinals human nila tapusa ang 1st round sa playoffs, 4-1. Ang 5-1 nga rally nga ilang napupo gikan sa free throws, maoy nag-inat sa ilang bintaha, 98-91, gikan sa hugot nga kombati sa Thunder. Nagsugod pagdag-on ang paglaom sa Thunder human masipyat si Victor Oladipo sa iyang pasa ngadto ni Westbrook. Niini, wala gilayon usiki ang panahon ni Harden ug yano kining naka layup, tres minutos ang nahabilin sa duwa. Sa nahabiling mga gutlo, ang Rockets igo na lang mipatay sa oras samtang sa samang higayon, nagsigi na usab og kasipyat ang Thunder sa ilang mga itsa. Misuway unta pagsikit ang Thunder sa mga himatyong segundos pinaagi ni Alex Abrines apan bawsan ra usab dayon kini sa mga free throws ni Harden. Ang San Antonio Spurs mitikang paduol sa sunod round human nila paampoa ang Grizzlies Memphis, 116-103. Si Kawhi Leonard miladlad og 28 puntos ug ang San Antonio misakmit pagbalik sa ilang bintaha sa series, 3-2. Mipabaha si Patty Mills og 20 puntos samtang 16 usab ang nahimo ni Tony Parker. Sa pikas habig, si Mike Conley adunay 26 ug 17 ang nahimo ni Marc Gasol alang sa Grizzlies kinsa kasiyam na ka sunodsunod nga higayon nga wa makabawos sa San Antonio sa post season games. Ang Game 6 mobalik ngadto sa korte sa Memphis ugmang adlawa. Sa laing engkuwentro sa Wes­tern playoffs, gipukan sa Utah Jazz ang Los Angeles Clippers, 96-94, alang sa 3-2 nila nga bintaha sa series. Si Gordon Hayward nga wa makaduwa sa Game 4 mibalik kagahapon ug mipabuhagayg 27 puntos. Wa makatunga si Hayward sa Game 4 tungod kay naglain ang tiyan niini. Ang tres ni Chris Paul nakapasikit sa Clippers ngadto sa dos puntos na lang sa kata­pusang singko segundos. Apan didto ra usab kutob ang pagpanghudlat sa Clippers sanglit nahutdan sila sa oras. Ang Jazz, sa fourth quarter lang, adunay lima ka tres lakip sa tulo ni Rodney Hood, kinsa mitali og 16 puntos. Si Paul mipakli og 28 puntos, J.J. Redick mikablit og 26 alang sa Clippers kinsa nawad-an sa serbisyo ni Blake Griffin tungod sa injury niini sa kumagko. Mosuwayg tapos sa series ang Jazz sa Game 6 sa Sabado didto sa ilang korte sa Salt Lake City. JBM, AP

