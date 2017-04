Dunay matumba

Ilog sa bakus. Si Donnie Nietes (wala) ug ang Thai boxer nga si Komgrich Nantapech (tuo) nga nagpahulagway atol sa official weigh-in kagahapon sa Robinson's Galleria. (Arnie Aclao)

WA mtag-na og knockout nga kadaugan, apan dako ang pagtuo ni two-time world champion Donnie “Ahas” Nietes nga iyang matumba ang Thailander nga si Kongrich “Eaktawan” Nantapech sa Pinoy Pride 40 – Domination International Boxing Federation (IBF) flyweight championship fight karong gabii diha sa Waterfront Hotel-Casino, dakbayan sa Sugbo. Atol sa tinimbangay kagahapon, daghan ang gikuyawan nga mga dumadapig ni Nietes sa dihang na-overweight kini sa unang pagpatong sa timbangan og .04 lbs sa ilang 112 weight limit. Apan wa kini mahimong problema ni Nietes sa ikaduhang pagsaka niya sa weighing scale sanglit yano ra usab kini niyang nakuha sa dihang gihubo ang iyang boxing short. “Wala ra to. Kompiyansa lang ko kaayo sa akong timbang. Di ra to makaapekto nako,” matod ni Nietes sa dihang gikahinabi ning tigbalita. Sa dihang gipangutana kon ma-knockout ba niya ang Thailander, ang 34-anyos nga taga Murcia, Negros Occidental mapahiyumon nga mitubag ug nagkanayon, “di ko kasiguro og knockout, pero tan-aw nako ako siyang matumba. Di lang ko mosaad ug unsa nga round kay maghuwat lang ta sa tayming,” dugang ni Nietes kinsa may record nga 39-1-4, 22 Kos nga baraha. “Tan-aw nako mora og may kahadlok siya nako, kay dili man siya katutok nako og dugay. Mao man na akong nabantayan sa akong mga kontra.” Si Nantapech, sa iyang bahin, wa maproblema sa iyang timbang kay mihaom man dayon kini sa 112 lbs. Kon kahinumdoman, ang 27 anyos mihulagway kang Nietes nga usa na ka edaran nga fighter ug kini maoy iyang pahimuslan – butang nga igo lang gikataw-an ni Nietes. Sa supporting bout, nagpanikad na usab si undefeated Mark Magsayo sa iyang pagpakigsinukliay og kumo batok sa Tanzanian nga si Issa Nampepeche. Kini maoy magsilbing pagsukod usab sa kalidad ug abilidad ni Magsayo kinsa wa pa makatilaw og kapildihan sa 15 ka away niini diin 11 ang iyang gipang-knockout. Apan bisan sa iyang limpyong record, daghan gihapon ang nakaobserbar sa weakness ni Magsayo nga mao ang pagka minus depensa. Si Nampepeche mas adunay hataas nga kasinatian kon itandi ni Magsayo sanglit aduna na kini 35 ka away, diin 22 ang daog ug pito ang pildi. Si Magsayo mitimbang og 126.2 lbs. samtang si Nampepeche mitangkod ngadto sa 124.6 lbs. Ang knockout sensational nga si Jeo Santisima giparang usab sa dili iladong Indonesian fighter nga si Master Suro alang sa laing 10-round non-title fight.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 29, 2017.

