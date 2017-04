Pestaño: Uyamot nga natabangan

DAGHAN ang nabuhi sa chess. Akong estimate kay sobra sa 100,000 apil na ang mga players, arbiters, opisyals ug uban pa ug daghang nadato. Ang atong Wesley So multi-millionaire na sa edad nga 23. Pero ang pinakauyamot nga natabangan sa chess mao tingali si Phiona Mutesi nga taga Uganda. Nagpuyo ang iyang pamilya sa Katwe, ang pinakadako sa walo ka slums sa Uganda ug anha ra sila matulog daplin sa dalan. Namatay ang iya papa sa nag-edad pa siya og tres tungod sa sakit nga aids. Namatay sad ang iyang maguwang nga babaye sa wala mailhing sakit. Illiterate siya kay wala silay kuwarta ibayad sa eskwelahan. Walay klaro ang ilang pagkaon ug nabuhi sila sa pagbaligya og maize. Naningkamot intawon siya sa pagsurosuroy sa Katwe aro mamaligya. Momata siya sa kada buntag kay molakaw og upat ka kilometro para makakuha og potable nga tubig. Matod niya “wala miy makaon, walay tubig ug hopeless na ang among kahimtang” Pero ang iyang kinabuhi nausab pag-adto niya og chess club. Usa ka adlaw giingnan siya sa iyang igsuon nga naay libre nga lugaw sa usa ka simbahan, Ang missionary nga si Robert Katende nagtudlo og chess ug ang iya nga gimik sa mga bata kay pakanion niya og lugaw. Pag-adto niya nakit-an niya ang mga bata nga dunay giduwa. Naulaw siya nga moduol pero nakit-an siya ni Katende ug gipaduol ug gitagaag lugaw. Ingon si Katende nga sa primero nilang kita desperado kaayo si Phiona nga mokaon. Baho kay walay kaligo ug hugaw kaayo ang sinina niini. Bisag illiterate, naa siyay natural nga talent sa chess. Primero sige siyag adto kada adlaw kay ang tuyo niya para mokaon og lugaw. Wa madugay wala nay makapilde niya. Sa guidance ni Katende, nakaapil siya og mga tournaments ug pirmeng ma-champion bisan ang iyang mama dili ganahan sa chess kay “gambling” ug nahadlok nga ma-disappointed si Phiona. Ang iyang istorya nahibaw-an sa usa ka sikat nga author ug sportswriter, nga si Tim Crothers kinsa misuwat og libro,“ The Queen of Katwe: A Story of Life, Chess, and One Extraordinary Girl’s Dream of Becoming a Grandmaster.” Nahimo ni nga best seller ug gipalit sa Disney Films ang rights ug gibuhatan og sine nga nagsugod ang filming niadtong 2012. Ang 2016 film, Queen of Katwe, starring si Lupita Nyong'o sa role ni Harriet, ang mama ni Phiona ug David Oyelowo sa role ni Robert Katende. Si Mutesi gidala ni Madina Nalwanga ug ni-attend sa premieres sa film sa Toronto, Hollywood ug Kampala, Uganda. (boypestano@gmail.com)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 29, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.