Spurs, Raptors nakaabante na

Gasol Bros. Ang matchup tali sa managsuong Gasol maoy usa sa nahimong atraksiyon sa 1st round playoff series sa Western Conference tali sa San Antonio Spurs ug sa Memphis Grizzlies. Sa hulagway makita nga gitapalan ni Marc Gasol (33) sa Memphis ang iyang maguwang nga si Pau Gasol (wala) sa San Antonio sa usa sa ilang mga duwa sa series. Kagahapon gitapos sa Spurs ang serya, 4-2. (AP Photo)

Mga duwa karon: 7:30 am. - Washington @ Atlanta

8:00 am. - Boston @ Chicago GIPAKITA ni Tony Parker ang kalidad sa usa ka be­terano pinaagi sa paggiya sa San Antonio Spurs sa u­­­wahing rally a­­ron tak­ta­kon ang Mem­phis Griz­­zlies, 103-96, sa Game 6 sa NBA Playoffs first-round series sa FedEx Forum kagaha­pon. Kadto maoy pi­­­­nakamaayong du­­wa nga nahimo ni Parker sa kina­­­­tibuk-ang se­­ries nga gitapos sa Spurs, 4-2, nga gidayanda­yanan sa iyang mga importan­ting itsa sa himatyong mintuos. Siya mitapo sa duwa nga may 27 puntos nga igo na kaayong nakaduyog sa kahanas usab ni Kawhi Leonard kinsa mipahagsa og 29 puntos, 10 niini sa katapusang quarter gawas sa iyang hugot nga depensa nga maoy nakapapas sa kapin 10 puntos nga labaw sa Memphis. Maoy nagkontrolar ang Grizzlies sa second quarter ug sa sayong bahin sa third quarter apan ang 15-3 nga rally nga giduslitan ni LaMarcus Aldridge maoy naghatag og balik sa Spurs sa bintaha, 73-69. Pipila ka higayon misuway ang Memphis sa pag-imbargo og balik sa momentum ubos sa 14-6 nga rally nga giablihan ni Mike Conley apan gitubag ra usab kini sa 6-0 run ni Leonard. Maayo usab nga nakaduwa si Aldridge kinsa adunay double-double nga performance nga 17 puntos ug 12 ka rebounds sa kadaugan nga nagtapos sa series. Ikasangka sa Spurs sa se­cond round sa playoff series ang Houston Rockets. Sa Eastern Conference, mi­­pugnit og 32 puntos si DeMar DeRozan ug ang Toronto Raptors nakaipsot sa uwahing rally sa batan-ong Milwaukee Bucks, 92-89, aron usab tapuson ang ilang series, 4-2. Si Corey Joseph adunay singko puntos sa 9-0 run sa Raptors sa katapusang dos minutos, lakip niini ang three-point area sa katapusang 1:27 segundos. Mosulod ang Raptors sa second round sa Eastern Conference nga ikabagat ang nagpaabot nga defending champion Cleveland Cavaliers. Daw sa diha na sa haruhayng kadaugan ang Raptors human kini miposte og 25 puntos nga labaw apan dinuslitan sa tres ni Jason Terry sa kalit lang Bucks miarangkada hangtod nasakmit nila ang labaw, 80-78. Apan wala molahutay ang ilang hataas nga rally hinungdan nga nakuha ra usab og balik sa Raptors ang labaw. Si Antetokounmpo mipaksit og 34 puntos aron pangfulohan ang Bucks. Gikan sa hugot nga kombati, ang Raptors nakaginhawa og dako sa dihang gikompleto ni DeRozan ang duha niya ka free throws. JBM, AP

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 29, 2017.

