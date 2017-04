Celtics, Wizards moabli SA round 2

GIDABUDABOHAN sa Boston Celtics ang Chicago Bulls, 105-83, nga midala sa nahiusang team ngadto sa sunod nga round samtang, gipanimaslan sa Washington Wizards ang Atlanta Hawks, 4-2, kagahapon. Sa maong kalamboan, ang Celtics ug Wizards mao ang mag-abot sa round two sa NBA Playoffs. Gipangulohan ni Avery Brad­ley ang Celtics (4-2) pinaagi sa iyang 23 puntos ug niamot si Isaiah Thomas og 12 puntos ug nipuntos og double digit silang Geral Green (16 puntos), Jae Crowder ug Al Horford niamot og tag 12. Ang Bulls nikumbati nga wala ang ilang sinaligan nga si Rajon Rondo gikan sa game 3 hangtod game 6 diin wala na sila makabawos sa Celtics human ilang gisagunsonan og ka duha didto sa ilang balwarte. Si Jimmy Buler nipakatap og 23 puntos ug bugtong si Robin Lopez ra ang lain niyang kauban nga nimugna og double digits (10 puntos) sanglit ang ilang laing star nga si Dwayne Wade nimugna og 2 puntos. Ang ilang ikaharong sa Eastern Conference semi-final nga Wizards gipangulohan ni John Wall kinsa nikulit sa iyang career high 42 puntos dihang ilang gitapos ang series 4-2 batok sa Hawks, kinsa nipalagpot kanila sa miaging season. Ang kaabag ni Wall nga si Bradley Beal wala sab magpalupig sanglit nipuga kini og 31 puntos aron agakon ang Wizards, 115-99. Ang pilderong Hawks gipa­ngulohan ni Dennis Schroder pinaagi sa iyang 36 puntos, niabag si Paul Millsap og 31 puntos samtang 13 puntos ang giabag ni Tim Hardaway Jr. Samtang, bisan kon waa ang ilang all star forward nga si Blake Griffin, gipakita sa Los Angeles Clippers ilang katakos dihang ilang gipakaging ang Utah Jazz 98-93 sa game 6 sa ilang best of 7 series. Si Chris Paul maoy nibida sa third quarter aron ilang biyaan og 8 puntos ang Jazz pag­human sa third quarter. Ang sinaligan sa Clippers nga si Paul nimugna og 29 puntos aron putlon ang ilang duha ka sunodsunod nga kapildihan ug dad-on ang deci­ding game 7 sa ilang balwarte. Niamot og 18 ka rebounds ug 13 puntos si De Andre Jordan samtang nitampo og tag 13 puntos silang Austin Rivers ug Luke Mbah a Moute.(PAC)/strong>

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 30, 2017.

