Congrats, Donnie

WA man tuod matuman ang iyang gustong mahitabo, apan ang iyang gipakita igo na kaayong nakaha­tag kaniya og impresibong kadaugan aron pag-angkon sa iyang ikatulong world division title.

Saktong Dominasyon ang giregalo ni Donnie “Ahas” Nietes sa bisitang Thailander nga si Komgrich Nantapech pinaagi sa pagkulit og unanimous decision nga kadaugan aron angkunon ang nabakan­ting International Boxing Federation (IBF) flyweight championship atubangan sa mabagang dumadapig sa Waterfront Hotel and Casino sa Lahug, dakbayan sa Sugbo.

Niini ang 34-anyos nga Nie­tes nahilakip na nila ni Manny Pacquiao ug Nonito Donaire Jr. nga bugtong mga Filipino fighters nga nakaangkon og labing minus tulo ka mga world titles sa managlahing divisions. “Napiang siguro ni akong kamot. Sakit kaayo uy. Lisod kontraha kay mokaon og kumo. Bisan unsaon nako di gyud maunsa,” matod ni Nietes kansang nawong nang­libagha usab.

Apan matod ni Nietes nga kontrolado niya ang away ug gani iyang namatikdan nga sa ikalima ug ikaunom ka round posibling iyang matumba ang 27-anyos nga Nantapech.

Hinuon, aron paghatag og kasiguroan, wa lang gyud niya pugsa ug mas gipalabi pa nya nga tumanon ang instruction sa iyang coach.

“Gusto ta nako tumbahon sa ikalima o ikaunom nga round, pero ingon man sila si coach nga kuhaon lang sa puntos,“ padayag ni Nietes, kinsa maoy mibuak sa record sa legendary nga si Gabriel “Flash” Elorde isip usa ka Pinoy fighter nga labing dugayng nakahupot og world title nga way putol-putol sulod sa pito ka tuig og tulo ka buwan.

Sa ikasiyam ka round, malanog nga abiba ngadto ni Nietes ang nadungog gikan sa iyang mga dumadapig nga nagpanyagit og “Nietes!.

Duha ka judges ang mitali sa ilang scorecards og 117-111, samtang ang usa niini mihatag og 115-113. Si Michael Aldeguer sa ALA Promotions mibutyag nga kahibawo na sila nga ma­lisod nga away ang maatubang ni Nietes.

Apan alang kaniya, gipakita ni Nietes ang iyang lig-ong determinasyon. “Yahh. We know in the very beginning that it’s going to be a tough job for Donnie (Nietes) because the opponent is a young fighter and has nothing to lose, but everything to gain, but I think Donnie showed his character and his heart, his will, and an IQ for the game.

“He picked his punches real­ly well,” matod ni Aldeguer kinsa wa pa gyud motino kon unsay sunod nga lakang alang ni Nietes.

Lahi sa naagian ni Nietes, ang lain Ala Boy nga si Mark Magsayo mirehistro sa sayong kadaugan sa maong card sa supporting main event fight sa Pinoy Pride 40: Domination.

Gi-knockout ni Magsayon ang Tanzanian nga si Issa Nampepeche sa first round sa ilang featherweight non-title fight aron pabilin nga way pildi sa 16 ka mga away ug maoy iyang ika-12 nga knockout nga kadaugan. Si Jeo Santisima, sa iyang bahin, wa man tuod makatumba sa iyang gahi nga kontra nga si Master Suro sa Indonesia apan yano ra usab kining miangkon sa unanimous decision nga kadaugan. Kini moay ikapito nga sunodsunod nga knockout nga kadaugan ni Santisima.