Gilubong og taga tuhod

SIGON sa gipaabot, gilubong sa title-favorite Mandaue City ang Tudela squad, 138-36, aron sakmiton ang liderato, 2-0, sa North Division Bracket 1 sa 2017 Cebu Governor’s Cup 21 and under Inter-Cities and Municipalites basketball tournament nga gipahigayon niadtong Sabado sa Tudela Municipal gym. Si Christopher Isabelo mitali og 27 puntos, lakip na niini ang lima ka triples, aron pangulohan ang Mandaue kinsa sayong nakaposte og 27-8 nga labaw sa unang kuwarter ug miinat ngadto sa 58-22 sa halftime. Ang paggamit sa halfcourt defense sa second half maoy nakaparalisa og maayo sa Tudela kinsa naglugos sa paglabang sa bola ngadto sa ilang korte. Si Jancork Cabahug midugang og 18 puntos, JB Damolo 14 puntos ug 13 usab ang nadugang ni Froilan Mangubat. Gibuntog usab sa Compostela ang Lilo-an, 67-51, aron usab paglabni og luna sa liderato sa Bracket N3 ubos sa pagpangulo nila ni Archel Lord Arena ug Kherlie Pino nga may tag 12 puntos. Samtang sa South Division 3 Bracket, kulbahinam nga napukan sa Toledo City ang Dumanjug, 70-69, aron usab hulboton ang no. 1 spot sa maong division nga didto duwaa sa Badian Municipal gym. Sayo nga nanginit ang Toledo ug mipahagsa gilayon kini og 22-11 nga labaw apan mibangon ang Dumanjug og naka-rally pakini ilabi na sa fourth quarter aron paghatag og dakong hudlat sa Toledo. Sila si Emerson Salarde ug Angelou Desabille maoy nagkumboya sa maong rally. Apan nakakita og gamayng agianan ngadto sa kadaugan ang Toledo kinsa gipangulohan sa 22 puntos ni Tommy Bubu,li. Sa laing duwa, ang Barili mihagpat sa ilang ikaduha nga kadaugan pinaagi sa paglubong sa Alcantara, 70-58, ug ang Badian nakabawi sa una nilang kapildihan pinaagi sa 83-47 nga kadaugan batok sa Alegria.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 01, 2017.

